‘Balıkesir’de 7.2’lik deprem üretecek fay parçaları bulunuyor’

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir’in Karesi ilçesindeki depremlere ilişkin, bölgede 7.2 büyüklüğüne varan deprem üretecek fay parçaları bulunduğu söyledi.

DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir’de meydana gelen 4.1 ve 4.7 büyüklüğündeki depremlerle ilgili açıklama yaptı. Bu depremlerin ardından bölgede 50dan fazla artçı sarsıntı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sözbilir, “Gece yarısından beri 01.13’ten itibaren Balıkesir il merkezinin 20 kilometre kuzeyinde başlayan yoğun deprem aktivitesi, Havran-Balıkesir fay zonu kontrolünde gelişmektedir. Deprem fırtınası şeklinde süren depremlerin sayısı 50’yi geçmiş 4.1 ve 4.7 büyüklüğüne kadar erişmiştir” dedi.

‘OVACIK SEGMENTİ CİVARINDA YOĞUNLAŞMAKTADIR’

Balıkesir özelinde yapılması gerekenlere de değinen Prof. Dr. Sözbilir, “Deprem fırtınası şeklinde süren artçı depremler, sağ yanal doğrultu atımlı fay mekanizmasına sahip olan Havran- Balıkesir fay zonunun Ovacık segmenti civarında yoğunlaşmaktadır. Uzun zamandır suskun olan bu Havran Balıkesir fay zonu içinde 7.2 büyüklüğe varan deprem üretecek fay parçaları bulunmaktadır. Bu yüzden Balıkesir il düzeyinde deprem zararlarını azaltmaya yönelik çalışmalara öncelik verilmesi, aktif fay zonlarının imar haritalarına işlenmesi, depreme dayanıksız yapı stokunun bina bazlı saptanması, il afet risk azaltma planlarının uygulamaya geçilmesi ve kentsel dönüşüm yol haritası projesinin tamamlanması gerekmektedir” diye konuştu. (DHA)