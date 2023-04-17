Balıkesir’de 16 düzensiz göçmen ile 8 insan kaçakçısı yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 16 düzensiz göçmen ile 8 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, 8 insan kaçakçısı tarafından Ayvalık’tan Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yollarla düzensiz göçmen götürüleceği bilgisi alındı.

Operasyon düzenleyen ekipler, 16 düzensiz göçmen ile 8 göçmen kaçakçısını yakaladı. Operasyonda, 13 sentetik hap, 0,78 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler, Bandırma Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 8 insan kaçakçısının jandarmadaki işlemleri sürüyor. (AA)