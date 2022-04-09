Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü öğretim elemanı alıyor
Haberler Gündem

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü öğretim elemanı alıyor

Balıkesir Üniversitesi tarafından yayınlanan ilana göre öğretim elemanı alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Balıkesir Üniversitesi akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi : 22.04.2022

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Abdullah Gül Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Abdullah Gül Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

‘İkinci el telefonları test etmek için 112’yi arıyorlar’

‘İkinci el telefonları test etmek için 112’yi arıyorlar’

Cüce keçisini internetten satmak isterken ‘hayvan tacizcisi’ oldu

Cüce keçisini internetten satmak isterken ‘hayvan tacizcisi’ oldu

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü öğretim elemanı alıyor
Gündem