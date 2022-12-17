Balıkesir Üniversitesi kampüslerindeki işletmeler kiraya verilecek

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Balıkesir Üniversitesi mülkiyetindeki kantin, dükkan-market, kafe-restoran ve dükkan yerleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi açık teklifle kiraya verilecek.

İhaleler Balıkesir Üniversitesi Çağış kampüs yerleşkesindeki Rektörlük Binasında bulunan toplantı salonunda 27 Aralık 2022 tarihinde yapılacak. Şartname ve ekleri İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nın Gelir Tahakkuk Şube Müdürlüğü’nden bedelsiz olarak görülebilir.

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