Balıkesir Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Balıkesir Üniversitesi’ne Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Balıkesir Üniversitesi akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi 17.11.2022

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…