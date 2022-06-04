Balıkesir peş peşe depremlerle sallandı
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Balıkesir peş peşe depremlerle sallandı

Balıkesir’de 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre Balıkesir’in Karesi ilçesi Çaypınar merkez üssü olmak üzere 4.7 şiddetindedeprem meydana geldi.
Gece 01.13’de olan ilk depremin büyüklüğü ise 4.1 idi.

Deprem üssü ve o bölgeye yakın olan ibirler, Davutlar, Yaylabayır, Çanacık, Halkapınar, Karacaören, Kamçılı ve Şamlı mahallelerinde incelemelerde bulunan ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti. (İHA)

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