Balıkesir açıklarında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı
Haberler Gündem

Balıkesir açıklarında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 9 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botların bulunduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 9 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Kuzey Ege Kısım Komutanlığı’na getirilen göçmenlere burada yiyecek, içecek, ilaç, tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Kurtarılan göçmenler daha sonra Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

(AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Akaryakıtta ÖTV tutarları artırıldı

Akaryakıtta ÖTV tutarları artırıldı

Genç şarkıcı Erkan Doğanay’a sahne çıkışı silahlı saldırı!

Genç şarkıcı Erkan Doğanay’a sahne çıkışı silahlı saldırı!

Dereye giren 2 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı

Dereye giren 2 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı

Balıkesir açıklarında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı
Gündem