Balıkçılar uyarıyor: Aldın aldın, almadın daha yiyemezsin

Samsun’da balıkçılar av yasağına 4 gün kala vatandaşı uyardı. Denizden balık gelmeyeceği için fiyatların yukarı gideceğini belirten balıkçılar, “Aldın aldın, almadın daha yiyemezsin” dediler.

Yasak başladığında kültür balıklarının tezgahları süsleyeceğini belirten balıkçılar, bu balıkların fiyatlarının ise daha yüksek olduğunu söyledi. Şu anda 15 TL’ye mezgit bulunduğu fakat yasak sonrası en ucuz balığın 50 TL’den başlayabileceğini belirten balıkçılar ucuz balık için son fırsatın bugünler olduğunu söyledi.

Balık satıcısı Ercan Albayrak, “Sezon kapanıyor ama balık satışlarımız devam edecek. Olta balıkçılığı olacak. Levrek, somon, çupra, alabalık olacak. Bu gibi balıkları satacağız. Bu balıkların fiyatlarına gelirsek en ucuz balık 50 TL olur. Kefal olursa, ufak balık olursa 30 TL olur. Büyük balıklar 50 TL’den başlar, 80-100 TL’ye kadar gider. Artık balık almak için son zamanlar. Fiyatlarımız şu an ucuz. Mezgit şu an 15 TL. Şu anda sezon kapanana kadar aldın aldın yani. Ufak balık olarak. Alamadın daha yiyemezsin” dedi.

Balık satıcısı İsmet Akpınar, “Ayın 15’inden sonra av yasağı başlıyor. Ağ balıkları yasak olacak. O yüzden tezgahlarda kültür balıkları olur. Ama fiyatları tabi daha yüksek olur. Ayın 15’ine kadar fiyatlar uygun, 15-20 TL arası seyreder. Yasak sonrasında kültür balıklarıysa 70-80 TL arası olur. 2-3 gün daha balık olur. Ondan sonra vatandaş doğal balık bulamaz. Yetiştirme balık bulur. Çupra, somon, levrek yetiştirme balıklardır. Bunlar kültür balıklardı bunlardan satarız tezgahlarımızda. Şu anda çupra 85 TL, levrek 90 TL, somon 60 TL fiyattan gidiyor ama yasak başlayınca bu bir 5-10 TL daha yükselir” diye konuştu. (İHA)