Balık festivali’nde 3 ton hamsi dağıtıldı

Bayrampaşa’da düzenlenen ‘Balık Festivali’nde ziyaretçilere 3 ton hamsi dağıtıldı. Karadenizli sanatçıların sahne aldığı festivalde vatandaşlar hem hamsi yedi, hem de horon teperek eğlendiler.

Bayrampaşa Belediyesi tarafından geleneksel olarak yapılan ‘Balık Festivali’nde ziyaretçilere 3 ton hamsi dağıtıldı. Kapalı Pazar Alanı’nda düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 10 bin kişiye ekmek arası hamsi ikram edildi.

Ziyaretçiler mangalda ve yağda pişirilen hamsinin tadına bakmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Karadenizli sanatçıların da sahne aldığı festivalde vatandaşlar hem hamsi yedi hem de horon teperek eğlendi.

“3 TON HAMSİ 10 BİN KİŞİYE DAĞITILDI”

Aşçı Ferhat Gümüşdağ, “Aslında bu geleneksel hale geldi. Her sene düzenliyoruz. Balıkları halkımıza sunacağız. Bugün 3 ton hamsiyi 10 bin kişiye dağıtmayı düşünüyoruz. Bitirmeye çalışacağız. Tüm Bayrampaşa halkını bekliyoruz” dedi.

“ÇOK GÜZEL GEÇİYOR”

Ziyaretçilerden Eyüp Kar, “Ben de Karadenizliyim. Özellikle kardeşlerimle beraber geldik. Ben Karadeniz’i, hamsiyi severim. Güzel bir etkinlik. Belediye Başkanımız Bayrampaşa’ya güzel hizmetler veriyor” dedi. Semra Tokaküçük ise, “Festivali duyunca hemen koştuk geldik. Daha önce de gelmiştim. Hem eğlence oluyor hem de kaynaşıyoruz. Aynı zamanda da balığımızı yiyoruz. Çok güzel geçiyor” şeklinde konuştu.

(DHA)