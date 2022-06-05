Balayı iktidarsızlığı kimlerde görülür?

Bu duruma, genellikle ilk geceye ve performansına abartılı anlam yükleyen, başarı odaklı ve mükemmeliyetçi erkeklerde rastlanır



Eşim neden böyle bir sorun yaşadı

SORU:

Eşimle bir yıl flört ettikten sonra evlendik. İlk cinsel birlikteliğimizde ereksiyon sağlayamadı, buna çok üzü­lüp oturup ağladı. Oysa evlenmeden önce böyle bir sorun olmamıştı. Neden böyle oldu, çaresi var mı? M.T./Mersin

CEVAP:

Yaşadığınız duruma “balayı iktidarsızlığı” denir. Kadınlardaki vajinismusun karşılığı diyebiliriz. Genellikle ilk geceye ve perfor­mansına abartılı anlam yükleyen, başarı odaklı ve mükemmeliyetçi erkeklerde görülen bir durumdur. İnsan cinselliğinde bir şey ne kadar çok istenirse onu gerçekleştirmek o kadar zorlaşır. İstek ve beklentiler büyüdükçe yarattığı stres de o kadar artar ve stres bir çeşit savunma tepkilerini yaratan sempatik sinir sistemini aktive ederken sertleşmeyi sağlayan parasempatik sistemi de bloke eder. Böyle bir duygu durumunda ereksiyo­nu imkânsız hale gelir. Bunun çaresi sekse rahatlamış ve gevşemiş bir şekilde beklentisiz başlamak ve ereksiyona değil dokunmaya ve hissetmeye odaklanmaktır. Erkek ne yaptığına, nasıl göründüğüne, performansına değil eşine odaklanır ve sevdiği şeyleri yaparsa ereksiyo­nu sağlar ve bu sorun kendiliğinden çözülür.

Erotik masajın püf noktaları nelerdir?

SORU:

4 yıldır evli bir çiftiz. Her ikimiz de dokunma ve tensel teması seviyoruz. Erotik masaj nasıl yapılır, bunu merak ediyoruz. K.P./İzmir

CEVAP:

Erotik masaj eşlerin birbirlerinin bedenlerini keşfetmeleri, fiziksel ve duygusal yakınlık yaşayıp cinsel ilişki veya performans kaygısı olmadan haz alıp haz verebildikleri özel bir paylaşım şeklidir. Güzel bir masaj keyfi ancak bazı koşullara dikkat edildiğinde gerçekleşir. Bu koşulların başında uygun zaman ve uygun mekân gelir. Masaja başlarken yorgun ol­mamalı, öncesinde ağır yemekler yememeli, masajın ne kadar süreceğine karar verilmeli, masaj yapılacak ortam önceden hazırlana­rak dikkat dağıtacak şeyler engellenmelidir. Kaliteli bir masaj yağının seçilmesi, masaja el ayak gibi teması kolay bir yerden başla­yıp, masaj boyunca temasın kesilmemesi önemlidir. İrkilme olmaması için masaj yağı vücuda değil avuç içine dökülebilir.

Partner olmadan da terapi mümkün mü?

SORU:

42 yaşındayım. 2 yıl önce erken boşalma nedeniyle boşandım. Bu sorun bende ergenlikten beri var, bazı psikiyatrik ilaçlar kullandığım sürece iyi geliyor, bırakınca eskiye dönüyorum. Şimdi bekarım. Partnersiz erken boşalma tedavisi yapılır mı, online olmasının bir sakıncası olur mu? M.T./Almanya

CEVAP:

Erken boşalma erkek cinsel işlev bozukluk­ları arasında en fazla görülen tedavide başa­rı oranı en yüksek cinsel işlev bozukluğudur. Psikiyatrik ilaçlardan depresyon ilacı cinsel isteği azaltarak boşalma süresini uzatabilir ama bu hiçbir zaman bilinçli bir boşalma denetimi olmadığı için ilaç bırakıldığında ilaç öncesi döneme dönülür. Diğer psikoterapiler gibi cinsel terapinin de yüz yüze yapılması terapi verimliliği için önemli olmakla birlikte günümüzde online terapi de çok kullanılır bir yöntem olmaya başlamıştır. Uygulanan teknik ve yöntemler her ikisinde de aynıdır ve benzer sonuçlar vermektedir.