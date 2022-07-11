Bakırköy’deki kuyumcuda sahte döviz yakalandı

Bakırköy’de kuyumcuda 51 adet sahte 50 dolar ve 10 adet sahte 50 avro ele geçirildi.

Bakırköy’de bir kuyumcuda sahte döviz olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan operasyonda çanta içinde 51 adet sahte 50 dolar, 10 adet sahte 50 avro ve 3 adet silah ele geçirildi. Operasyonda, işyeri yetkilisi M.S.A. ve işyeri çalışanları M.B. ve Ö.A. gözaltına alındı.

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.A. serbest bırakılırken, M.S.A. ve M.B.’ye adli kontrol hükümleri uygulandı. (DHA)