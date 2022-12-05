Haberler Gündem

Bakırköy’de kurallara uymayan servis şoförlerine ceza

Bakırköy’de yapılan denetimlerde kurallara uymayan servis şoförlerine ceza kesildi

Bakırköy’de Sivil Trafik ekipleri, okul taşıtlarına yönelik denetim yaptı. Uygulamada, ‘Araç muayenesi yaptırmamak’, ‘Okul Servis Araçları Yönetmeliği’ne uymamak’, ’emniyet kemeri takmamak’, ‘fazla yolcu taşımak’ gibi ihlaller denetlenirken bir şoföre “Ayırıcı işaret bulundurmama” suçundan 196 lira para cezası kesildi. Ceza kesilen servis şoförü Sebahattin Polat, “Evet ceza kesildi. En iyisini yapıyorlar. Denetlemeler olsun. Çok fazla korsan var çünkü” dedi. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Acil serviste doktora darp, sekretere hakaret; baba-oğul gözaltında

Acil serviste doktora darp, sekretere hakaret; baba-oğul gözaltında

Baraj sularının yaklaştığı Yusufeli’de ‘göç’ hızlandı

Baraj sularının yaklaştığı Yusufeli’de ‘göç’ hızlandı

Erdoğan: Yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız

Erdoğan: Yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız

Bakırköy’de kurallara uymayan servis şoförlerine ceza
Gündem