Bakırköy’de kurallara uymayan servis şoförlerine ceza

Bakırköy’de yapılan denetimlerde kurallara uymayan servis şoförlerine ceza kesildi

Bakırköy’de Sivil Trafik ekipleri, okul taşıtlarına yönelik denetim yaptı. Uygulamada, ‘Araç muayenesi yaptırmamak’, ‘Okul Servis Araçları Yönetmeliği’ne uymamak’, ’emniyet kemeri takmamak’, ‘fazla yolcu taşımak’ gibi ihlaller denetlenirken bir şoföre “Ayırıcı işaret bulundurmama” suçundan 196 lira para cezası kesildi. Ceza kesilen servis şoförü Sebahattin Polat, “Evet ceza kesildi. En iyisini yapıyorlar. Denetlemeler olsun. Çok fazla korsan var çünkü” dedi. (DHA)