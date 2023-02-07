Bakanlıktan ‘fahiş fiyat’ açıklaması: Cezasız kalmayacak
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Bakanlıktan ‘fahiş fiyat’ açıklaması: Cezasız kalmayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca deprem sonrası bazı ürünlerdeki fiyat artışıyla ilgili, “Haksız fiyat artışına sebebiyet verdiği tespit edilen ilgililer hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacak, yaşatılan hiçbir suistimal cezasız kalmayacaktır” açıklaması yapıldı.

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle acil ihtiyaç malzemelerinde yaşanan talep sonucunda, fahiş fiyat artışı uygulayan bazı fırsatçıların olduğu görülmektedir. Ülkemizin depremle mücadele ettiği bu elim dönemde, Gelir İdaresi Başkanlığımız ve Vergi Denetim Kurulumuz tarafından gerekli tedbirler alınacak, haksız fiyat artışına sebebiyet verdiği tespit edilen ilgililer hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacak, yaşatılan hiçbir suistimal cezasız kalmayacaktır. Hep birlikte yaşadığımız ve derinden hissettiğimiz bu olumsuz süreci atlatmak adına ne gerekiyorsa birlikte yapmaya var gücümüzle devam edeceğiz” denildi.

(DHA)

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