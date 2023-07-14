Bakanlık’tan ‘evlilik kredisi’ uyarısı
Haberler Gündem

Bakanlık’tan ‘evlilik kredisi’ uyarısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca, ‘Aile ve Gençlik Bankası’ adı altında ‘evlilik kredisi’ vaadiyle sahte internet siteleri üzerinden yapılan dolandırıcılık hakkında vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Önemli Duyuru Aile ve Gençlik Bankası adı altında vatandaşlarımıza ‘evlilik kredisi’ vaadiyle sahte bir internet sayfası üzerinden para toplayan şahıslara kesinlikle itibar etmeyiniz! Bakanlığımız ve yetkili diğer kurumların resmi sayfalarından açıklanmayan hiçbir başvuruyu dikkate almayınız. Vatandaşlarımızı dolandırmayı amaçlayan sahte internet sayfası ve bu internet sayfası ilgilileri hakkında hukuki süreç başlatılmıştır” denildi.

(DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Merdan Yanardağ için tahliye talebi

Merdan Yanardağ için tahliye talebi

Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e ziyaret

Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e ziyaret

AYM Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun birçok hükmünü iptal etti

AYM Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun birçok hükmünü iptal etti

Bakanlık’tan ‘evlilik kredisi’ uyarısı
Gündem