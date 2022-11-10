Bakanlık: EYT takvimi TBMM tarafından belirlenecek
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Bakanlık: EYT takvimi TBMM tarafından belirlenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenlemeyle ilgili, “Bakanlığımız görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM’ye sunacak ve uygulama takvimi TBMM tarafından belirlenecektir” açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Bakanlığımız emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme konusunda başta işçi ve işveren örgütleri olmak üzere odalar ve diğer ilgili sivil kuruluşlarla sürdüğü görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM’ye sunacak ve uygulama takvimi TBMM tarafından belirlenecektir” denildi. (DHA)

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