Bakanlık duyurdu: Refakatçisi olmayan 162 çocuk bulunmaktadır

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca, enkaz altından çıkarılmış ve refakatçisi olmayan hastanede tedavisi devam eden 162 çocuk bulunduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Enkaz altından çıkarılmış ve refakatçisi olmayan hastanede tedavisi devam eden 162 çocuk bulunmaktadır. 101 çocuk tedavisinin ardından Bakanlığımızın ilgili birimlerine teslim edilerek kurum bakımı altına alınmıştır. 18 çocuğumuz ise başvurucuların kimlik kontrolleri ve doğrulaması yapıldıktan sonra ailelerine teslim edilmiştir” denildi.

(DHA)