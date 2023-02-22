Bakanlık açıkladı! 11 ilde elektrik ve doğal gaz sorunu yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca depremden etkilenen 11 ilde elektrik ve doğal gaz iletim hatlarına ilişkin herhangi bir sorun olmadığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemizde meydana gelen depremler, yerleşim birimlerimizin enerji altyapılarına zarar vermiştir. Elektrik tarafında TEİAŞ, TEDAŞ ile elektrik dağıtım şirketlerinin; doğal gaz tarafında da BOTAŞ ile doğal gaz dağıtım şirketlerinin yoğun çalışmalarıyla şehirlerdeki elektrik ve doğal gaz iletim/dağıtım hatlarındaki sorunlar hızla giderilmiştir. Depremden etkilenen 11 ilimizde şu an itibarıyla elektrik ve doğal gaz iletim hatlarına ilişkin herhangi bir sorun bulunmamaktadır” denildi.

Binalara elektrik ve doğal gaz verilmesiyle ilgili sürecin, can ve mal güvenliği incelenerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD ile koordineli yürütüldüğü belirtilerek, “Yapılan incelemeler sonrası hasarsız ve az hasarlı olarak tespit edilen binalara doğal gaz ve elektrik verilmektedir. Bu binalarda oturan ve dairelerinde elektrik ve doğal gaz hizmetinden faydalanamayan vatandaşlarımızın elektrik için Alo 186’yı, doğal gaz için Alo 187’yi aramaları gerekmektedir” açıklaması yapıldı. (DHA)