Bakanlığa son 2 günde 95 bin üzerinde ‘koruyucu aile’ başvurusu

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası 95 binden fazla aile, son 2 günde, depremzede çocuklara koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 deprem sonrası enkaz altından çıkarılan, korumaya ve bakıma ihtiyaç duyan çocuklara koruyucu aile olmak isteyen binlerce kişi, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvuru yaptı. Son 2 günde koruyucu aile olabilmek için başvuran kişi sayısı, 95 bini aştı.

Bakanlık yetkilileri, deprem öncesi günde 2-3 başvuru, ayda ise 10 ile 12 başvuru aldıklarını söyledi. Korumaya ve bakıma muhtaç çocukların bakanlık gözetiminde hastanelerde tedavilerinin sürdürüldüğü, ilk olarak çocukların ailelerine ulaşmak için çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Bakanlık yetkilileri, mevcut ve onaylanmış koruyucu ailelerle de temas kurduklarını belirterek, ‘İhtiyaç olması durumunda, yanınıza yeni bir çocuk alabilir misiniz?’ sorusunu yönelttiklerini belirtti. Yetkiler, koruyucu aile olabilmek için başvuranların en az 3 aylık denetim sürecine tabi olacağını vurgulayarak, başvuruları değerlendirildikten sonra şartları sağlayanların koruyucu aile statüsüne alınacağını kaydetti.

KORUYUCU AİLEDE ARANAN ŞARTLAR

Öte yandan koruyucu aile olmak isteyenler için evlilik şartı aranmıyor. Koruyucu aile olmak isteyen bireylerde T.C. vatandaşı olmak, sürekli Türkiye’de ikamet ediyor olmak, 25 ile 65 yaş arasında olmak, en az ilkokul mezunu olmak, düzenli bir gelire sahip olmak ve çocuğun biyolojik anne- babası ya da vasisi olmamak şartları aranıyor. Koruyucu olmak isteyenler, ikamet ettikleri ildeki aile ve sosyal hizmetler il müdürlükleri ile e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabiliyor.

(DHA)