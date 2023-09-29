Bakan Yerlikaya: ‘Şahinler Çetesi’ çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda ‘Şahinler Çetesi’nin çökertildiğini, çete lideri Mehmet Şahin dahil, 41 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından ‘Şahinler Çetesi’ olarak adlandırılan organize suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Buna göre; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın ve Samsun’da 54 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda çete lideri Mehmet Şahin’in de aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alınırken; 16 ruhsatsız tabanca ve 660 fişek, 2 av tüfeği, 3 çelik yelek ile muhtelif miktarda uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, “Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz milletimizin duaları sizlerle. Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

(DHA)