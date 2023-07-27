Bakan Yerlikaya: 30 göçmen organizatörü tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda yakalanan 50 şüpheliden 30’unun tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik İstanbul merkezli Edirne ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 50 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 30’u tutuklandı, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonları düzenleyen emniyet güçlerimizi tebrik ediyorum. Göçmen kaçakçılarına nefes aldırmamakta kararlıyız” ifadelerini kullandı.

(DHA)