Bakan Yerlikaya: 16 ilde 99 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ildeki uyuşturucu operasyonunda 99 zehir tacirinin yakalandığını ve çok miktarda uyuşturucunun ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; İstanbul, Ordu, Bursa, Hakkari, Zonguldak, Elazığ, Kırıkkale, Muğla, Afyon, Aksaray, Giresun, Uşak, Balıkesir, Denizli, Manisa ve Bolu olmak üzere toplam 16 ilde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 99 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 110 kilo 400 gram metamfetamin, 250 bin uyuşturucu hap, 22 kilo 500 gram esrar, 11,5 kilo bonzai, 500 gram kokain ile çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, “Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Zehir tacirleriyle mücadelemiz aralıksız sürecek. Aziz milletimiz bilsin ki her an enselerindeyiz ve hiçbirine göz açtırmayacağız. Zehir tacirlerini adalete teslim etmeye kararlıyız” dedi.

(DHA)