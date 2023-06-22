Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre toplam 68 bakan yardımcısı atandı.

28 Mayıs 2023’teki seçimde bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan 3 Haziran günü yeni kabinesini açıkladı. Bugün ise Resmi Gazete’de yayımlanan kararla bakan yardımcıları belli oldu. İşte o isimler:

Adalet Bakanlığı:

1. Akın GÜRLEK

2. Hasan YILMAZ

3. Niyazi ACAR

4. Ramazan CAN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı:

5. Leman YENİGÜN

6. Rıdvan DURAN

7. Sevim SAYIM MADAK

8. Zafer TARIKDAROĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı:

9. Adnan ERTEM

10. Ahmet AYDIN

11. Faruk ÖZÇELİK

12. Lütfihak ALPKAN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı:

13. Fatma VARANK

14. Hasan SUVER

15. Refik TUZCUOĞLU

16. Vedad GÜRGEN

17. Ahmet YILDIZ

Dışişleri Bakanlığı:

18. Burak AKÇAPAR

19. Mehmet Kemal BOZAY

20. Yasin Ekrem SERİM

21. Abdullah TANCAN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı:

22. Ahmet Berat ÇONKAR

23. Nevzat ŞATIROĞLU

24. Zafer DEMİRCAN

Gençlik ve Spor Bakanlığı:

25. Enes EMİNOĞLU

26. Halis Yunus ERSÖZ

27. Hamza YERLİKAYA

28. Safa KOÇOĞLU

Hazine ve Maliye Bakanlığı:

29. Abdullah Erdem ÇANTİMUR

30. İsmail İlhan HATİPOĞLU

31. Osman ÇELİK

32. Zekeriya KAYA

İçişleri Bakanlığı:

33. Bülent TURAN

34. Mehmet AKTAŞ

35. Mehmet SAĞLAM

36. Münir KARALOĞLU

Kültür ve Turizm Bakanlığı:

37. Batuhan MUMCU

38. Gökhan YAZGI

39. Nadir ALPASLAN

40. Serdar ÇAM

Milli Eğitim Bakanlığı:

41. Celile Eren ÖKTEN

42. Kemal ŞAMLIOĞLU

43. Nazif YILMAZ

44. Ömer Faruk YELKENCİ

45. Alpaslan KAVAKLIOĞLU

Milli Savunma Bakanlığı:

46. Bilal DURDALI

47. Celal Sami TÜFEKCİ

48. Şuay ALPAY

49. Huzeyfe YILMAZ

Sağlık Bakanlığı:

50. Hüseyin Kürşat KIRBIYIK

51. Şuayıp BİRİNCİ

52. Tolga TOLUNAY

53. Ahmet YOZGATLIGİL

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı:

54. Çetin Ali DÖNMEZ

55. Oruç Baba İNAN

56. Zekeriya ÇOŞTU

57. Ahmet BAĞCI

Tarım ve Orman Bakanlığı:

58. Ahmet GÜMEN

59. Ebubekir GİZLİGİDER

60. Veysel TİRYAKİ

61. Mahmut GÜRCAN

Ticaret Bakanlığı:

62. Mustafa TUZCU

63. Özgür Volkan AĞAR

64. Sezai UÇARMAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı:

65. Durmuş ÜNÜVAR

66. Enver İŞKURT

67. Osman BOYRAZ

68. Ömer Fatih SAYAN