Bakan yardımcıları belli oldu
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre toplam 68 bakan yardımcısı atandı.
28 Mayıs 2023’teki seçimde bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan 3 Haziran günü yeni kabinesini açıkladı. Bugün ise Resmi Gazete’de yayımlanan kararla bakan yardımcıları belli oldu. İşte o isimler:
Adalet Bakanlığı:
1. Akın GÜRLEK
2. Hasan YILMAZ
3. Niyazi ACAR
4. Ramazan CAN
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı:
5. Leman YENİGÜN
6. Rıdvan DURAN
7. Sevim SAYIM MADAK
8. Zafer TARIKDAROĞLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı:
9. Adnan ERTEM
10. Ahmet AYDIN
11. Faruk ÖZÇELİK
12. Lütfihak ALPKAN
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı:
13. Fatma VARANK
14. Hasan SUVER
15. Refik TUZCUOĞLU
16. Vedad GÜRGEN
17. Ahmet YILDIZ
Dışişleri Bakanlığı:
18. Burak AKÇAPAR
19. Mehmet Kemal BOZAY
20. Yasin Ekrem SERİM
21. Abdullah TANCAN
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı:
22. Ahmet Berat ÇONKAR
23. Nevzat ŞATIROĞLU
24. Zafer DEMİRCAN
Gençlik ve Spor Bakanlığı:
25. Enes EMİNOĞLU
26. Halis Yunus ERSÖZ
27. Hamza YERLİKAYA
28. Safa KOÇOĞLU
Hazine ve Maliye Bakanlığı:
29. Abdullah Erdem ÇANTİMUR
30. İsmail İlhan HATİPOĞLU
31. Osman ÇELİK
32. Zekeriya KAYA
İçişleri Bakanlığı:
33. Bülent TURAN
34. Mehmet AKTAŞ
35. Mehmet SAĞLAM
36. Münir KARALOĞLU
Kültür ve Turizm Bakanlığı:
37. Batuhan MUMCU
38. Gökhan YAZGI
39. Nadir ALPASLAN
40. Serdar ÇAM
Milli Eğitim Bakanlığı:
41. Celile Eren ÖKTEN
42. Kemal ŞAMLIOĞLU
43. Nazif YILMAZ
44. Ömer Faruk YELKENCİ
45. Alpaslan KAVAKLIOĞLU
Milli Savunma Bakanlığı:
46. Bilal DURDALI
47. Celal Sami TÜFEKCİ
48. Şuay ALPAY
49. Huzeyfe YILMAZ
Sağlık Bakanlığı:
50. Hüseyin Kürşat KIRBIYIK
51. Şuayıp BİRİNCİ
52. Tolga TOLUNAY
53. Ahmet YOZGATLIGİL
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı:
54. Çetin Ali DÖNMEZ
55. Oruç Baba İNAN
56. Zekeriya ÇOŞTU
57. Ahmet BAĞCI
Tarım ve Orman Bakanlığı:
58. Ahmet GÜMEN
59. Ebubekir GİZLİGİDER
60. Veysel TİRYAKİ
61. Mahmut GÜRCAN
Ticaret Bakanlığı:
62. Mustafa TUZCU
63. Özgür Volkan AĞAR
64. Sezai UÇARMAK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı:
65. Durmuş ÜNÜVAR
66. Enver İŞKURT
67. Osman BOYRAZ
68. Ömer Fatih SAYAN