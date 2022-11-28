Bakan Yanık: Şiddet mağduru kızımızın tedavisini takip ediyoruz
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Bakan Yanık: Şiddet mağduru kızımızın tedavisini takip ediyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gaziantep’te zihinsel engelli annesinin şiddet uyguladığı 5 yaşındaki kız çocuğunun tedavisinin takip edildiğini, ailenin 3 çocuğunun devlet korumasına alındığını açıkladı.

Bakan Derya Yanık, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Gaziantep’te zihinsel engelli bir annenin, 5 yaşındaki kızına uyguladığı şiddet hepimizi derinden yaraladı. Bakanlık olarak şiddet mağduru kızımızın tedavi sürecini yakından takip ediyoruz. Ailenin 3 çocuğu devlet koruması altına alındı” dedi. (DHA)

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Bakan Yanık: Şiddet mağduru kızımızın tedavisini takip ediyoruz
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