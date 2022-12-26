Bakan Yanık: Roman bölgelerinde 1070 konut yapacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile çok hızlı bir biçimde Roman bölgelerimizde toplamda 1070 konut yapacağız. Her ilin nüfus ve ihtiyacına göre bu barınma ihtiyacını karşılayacak konutlar oluşturuyoruz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Merkezi’nde ‘AK Parti Sosyal Politika Birimleri Başkanları Toplantısı’na katıldı. Bakan Yanık, sosyal hizmet ve sosyal yardımların adil ve ihtiyaca uygun yapılması için gerçekçi çalışmalar yapıldığını belirterek, “Mesela bugünlerde test çalışmasını yürüttüğümüz bir programdan bahsedeyim. Sosyal yardımlarımız ile alakalı akıllı uygulamaları da yapay zekayla kullanarak veri istatistiği oluşturuyoruz. Bu bize neyi gösteriyor? Sosyal yardım ihtiyaçlısı gruplar arasında yoksulluk riski taşıyan yahut sosyal yardım çalışmalarımızın daha güçlü bir biçimde, daha gerçekçi bir biçimde nasıl uygulanacağı ile ilgili istatistikleri önden alarak önleyici, koruyucu sosyal yardım modelini hayata geçirerek yoksulluk riski taşıyan grupları, yoksulluğa düşürmeden destekleyerek bir çalışma yapmamızın önünü açmış olacağız. Dolayısıyla aslında sosyal yardımlarımızda hedeflediğimiz yoksulluk riski taşıyan grupların, önceden desteklenerek yoksulluk riskinden kurtulması ve sosyal yardım ihtiyaçlısı olmaktan çıkarılması” diye konuştu.

‘4,6 MİLYON HANEYE ULAŞMIŞIZ’

Türkiye genelinde bakanlığın 397 sosyal hizmet merkezi olduğunu söyleyen Bakan Yanık, “Allah nasip ederse 2023 sonunda 410’a yükseltmeye hedefliyoruz. Sosyal hizmet merkezlerimiz, bizim bakanlık çalışmalarımızın sevk ve idare edildiği, koordine edildiği ana hizmet kuruluşlarımızdan birisi. Sosyal hizmet merkezlerimizdeki meslek personelimiz eliyle çocuklarımızla ilgili bir çalışma yapılacaksa takibini yapıyoruz. Engelli, yaşlılarımızla alakalı bir çalışma yapılacaksa takibini yapıyoruz. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personelimiz eliyle hanelerimizin ziyaretini yaparak buralardaki durumları tespit edip gerekli çalışmaları yapıyoruz. Dolayısıyla sosyal hizmet merkezlerimiz bizim ana hizmet kuruluşlarımız olarak sayılarını her geçen gün artırdığımız merkezlerden birisi. ASDEP’e 2007’de başladık. 2007’den bu yana 4,6 milyon haneye ulaşmıştık. Sadece 5 yıllık, 6 yıllık belki işte 2023’ü dikkate alırsak, 5-6 yıllık süreçte 4,6 milyon haneye ulaşmışız” dedi.

‘SAHA TECRÜBESİ ÇOK ÖNEMLİ’

Roman vatandaşlar ile ilgili çalışmalara değinen Bakan Yanık, şöyle konuştu:

“Roman vatandaşlarımızla alakalı yaptığımız çalışmalarda, şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bizim ürettiğimiz çalışmaların tamamı, sahadan aldığımız geri bildirimler üzerine dayanıyor. Mesela Roman vatandaşlarımızla alakalı yaptığımız çalışmalarda aslında bizim bakanlık olarak sorumluluğumuz ‘Roman Strateji Belgesi’ çerçevesinde farkındalık ve benzeri diğer çalışmalar. Fakat hem Roman bölgesiyle hem milletvekillerimizle hem siz kıymetli teşkilat mensuplarımıza bir araya geldiğimizde birkaç başlık çok öne çıktı. Bir tanesi, en önemlisi barınma ihtiyacı doğal olarak. Bunu bir çalışmaya döndürdük. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bir araya geldik. Dedik ki; ‘Sosyal yardımlarınızdan barınma hizmeti kapsamında biz de siz de birlikte bir şey yapalım.’ Şimdi çok hızlı bir biçimde Roman bölgelerimizde toplamda 1070 konut yapacağız. Her ilin nüfus ve ihtiyacına göre bu barınma ihtiyacını karşılayacak konutlar oluşturuyoruz. Dolayısıyla saha ve saha tecrübesi bizim için çok önemli.”

‘1091 TEKİL ÇOCUK EVİMİZ VAR’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bakımını üstlendiği çocukların kaldığı yerlere değinen Yanık, “Kurum bakımlarımız, artık o eski karanlık hatırladığımız koğuş tipi büyük kuruluşlardan ev modeline; çocuk evleri, yahut çocuk evleri sitesi modeline döndü. En fazla 6-8 kişiye yaş grubuna göre, evlerde alabilecekleri küçük sorumlulukları aldıkları, hayata hazırlandıkları, kardeşlerin bir arada yaşamasını temin ettiğimiz modellerimiz. Şu anda çok yaygın bir biçimde devam ediyor. 2002’de AK Parti iktidara geldiğinde çocuk evi hiç yoktu. 3 tane çocuk evi sitesi vardı ve bugün 113’e yükselttik. Hiç olmayan, çocuk evimiz de şu anda, 1091 tekil çocuk evimiz var” diye konuştu. (DHA)