Bakan Yanık: 291 çocuğumuzun kimliklerini henüz tespit edemedik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Şu anda bakanlık olarak bizde kayıtlı 1362 çocuğumuz var. Hastanede takip edilen çocuk sayımız 792, bakanlık kuruluşlarına aldığımız çocuk sayısı 201. Bu çocuklarımızdan 1071nin kimliklerini tespit ettik. Halihazırda 291 çocuğumuzun henüz kimliklerini tespit edemedik ama bunlarla ilgili de çalışmalar devam ediyor” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, deprem bölgesinden Etlik Şehir Hastanesi’nde getirilen çocukları ziyaret ederek çocukların durumları hakkında bilgi aldı. Bakan Yanık, ziyaret sonrası açıklama yaptı.

Deprem sebebiyle zarar görmüş ve halihazırda ebeveyninden uzak olan çocuklarla alakalı son durumu paylaşan Yanık, “Şu anda bakanlık olarak bizde kayıtlı 1362 çocuğumuz var. Bu çocuklarımızdan 369unun kimlikleri tespit edilerek ailelerine teslim edildiler. İnşallah önümüzdeki süreçte de çocuklarımızı ailelerine teslim etmeyi arzu ediyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Hastanede takip edilen çocuk sayımız 792, bakanlık kuruluşlarına aldığımız çocuk sayısı 201. Bu çocuklarımızdan 1071nin kimliklerini tespit ettik. Halihazırda 291 çocuğumuzun henüz kimliklerini tespit edemedik ama bunlarla ilgili de çalışmalar devam ediyor” diye konuştu.

‘KİMLİKLERİNİ TESPİT ETMEDEN İŞLEM YAPMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL’

Koruyucu aile sisteminin bakanlık olarak teşvik ettikleri bir mekanizma olduğunu belirten Yanık, “Deprem bölgesinden gelen çocuklarımla alakalı belli birtakım süreçlerimiz var. Birincisi ve hepsinden önceliklisi çocukların kimlikleri belli değilse kimlik tespitlerinin yapılması. İkincisi; eğer aile fertleri yaşıyorsa onlarla buluşturmak. Çocuklarımızın ailelerini bulmadan, kimliklerini tespit etmeden onlarla ilgili bir işlem yapmamız mümkün değil. Bu dönem itibarıyla, akut dönemde alır, bakar, gözetimi üstlenir, daha sonra tekrar kurum bakımına ya da çeşitli alternatif bakım modellerine yöneltiriz gibi bir uygulamamız yok. Bazen vatandaşlarımız dönemsel bakım teklifinde bulunuyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz ancak bizim bakanlık olarak bütün çocuklarımızın bakımını sağlayacak imkanımız var. Dolayısıyla dönemsel bakım yükümlülüğünü vatandaşlarımıza devretmek gibi bir tercihimiz yok ve olamaz da” ifadelerini kullandı.

‘SÜREYE İHTİYACIMIZ VAR’

Deprem bölgesinden gelen ve ebeveynlerinden uzak olan çocukların koruyucu ailelere verileceğini ancak burada farklı bir durum olduğuna dikkat çeken Yanık, “Bunları normal koruyucu ailelik sistemi içerisine girmiş, koruyucu aile olabilirliği onaylanmış ailelere gayet tabii koruyucu ailelik noktasında çocuklarımızı buluşturabiliriz ama öncelikle bu çocukların hepsinin aileleri olup olmadığı ve ailelerine geri dönmelerinin mümkün olup olmadığını tespit etmemiz lazım ve tabiatıyla bir süreye ihtiyacımız var. Çocuklarımız emin ellerdeler. Çocuklarımız bu milletin emaneti ve bu emanete gözümüz gibi bakacağız” dedi.

(DHA)