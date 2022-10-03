Bakan Varank: Türkiye’yi global bir üretim üssü haline getireceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin sanayi üretiminde, ekonomik büyümede ve ihracatta müthiş bir ivme yakaladığını ifade ederek, Yeni dünya düzeninin sunduğu fırsatları doğru bir şekilde kullanarak bu potansiyeli daha da geliştirecek ve Allah’ın izniyle ülkemizi global bir üretim üssü haline getireceğiz dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli programlara katılmak üzere yüksek hızlı tren ile Eskişehir’e geldi. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ı makamında ziyaret eden Bakan Varank, daha sonra Avrupa Birliğinin mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezinin (ETİM) açılışına katıldı. Bakan Varankın yanı sıra açılışta Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, AK Parti Eskişehir milletvekili Nabi Avcı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Muhammed Zeki Durak yer aldı.

Rekabetçi Sektörler Programının Avrupa Birliği’yle ortak finansman sağlanan çok özel bir program olduğunu ifade eden Bakan Varank, şu anda bu program kapsamında uygulaması devam eden bütçeleri toplamı 260 milyon euroyu geçen 42 proje bulunduğunu söyledi. Otonom araçlardan dijital oyun sektörüne, kanserle mücadeleden sanayinin dijital dönüşümüne kadar kritik alanlara dokunan geniş bir proje havuzu olduğunu anlatan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, şunları söyledi:

Uyguladığımız projelerle işletmelerimizin verimliliğini artırmayı, onların ihracata yönelik rekabetçi üretim yapısına kavuşmalarını hedefliyoruz. Bunu başarmanın yolu, hiç şüphesiz hepimizin bildiği gibi AR-GE’den, teknolojiden ve inovasyondan geçiyor. Artık hiçbir alanda sadece fiyat üzerinden rekabet etmek mümkün değil. Eğer küresel piyasalarda güçlü olmak istiyorsanız, farklı üstünlüklere sahip olmaktan başka çareniz yok. Biz de zaten bunun farkında olarak siyaseti uygulamaya, politikaları hayata geçirmeye çalışıyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla yaptığımız tüm faaliyetlerde işletmelerimizi doğru şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. ‘AR-GE yapmalıyız, inovasyon yapmalıyız’ demek kolay ama bunu gerçekten yapmak, gerçekten AR-GE’ye, inovasyona yatırım yapmak o kadar kolay değil. Hele ki KOBİ’ler için bu çok daha zorlu bir süreç. Çünkü bazı üstünlükleri elde etmek çok yüksek yatırım maliyetlerine katlanmayı da beraberinde getiriyor. İşte bu sebeple işletmelerimize sadece ne yapmaları gerektiğini söylemekle yetinmiyoruz. Her anlamda desteğimizi kendilerinden esirgemeyip, onlara gerçek anlamda yol arkadaşlığı yapmaya çalışıyoruz. Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile iş birliği içinde tamamlanan bu projeye 70 milyon liranın üzerinde bir destek sağladık ama emin olun içeriğini ve sonuçlarını değerlendirdiğinizde proje bu desteği sonuna kadar hak ediyor.

TÜRKİYEYİ GLOBAL BİR ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE GETİRECEĞİZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir’in yaptığı üretim ve ihracatla, oluşturduğu istihdamla da ülkenin reel ekonomisinin en önemli kalelerinden olduğunu söyledi. Türkiye’nin sanayi üretiminde, ekonomik büyümede ve ihracatta müthiş bir ivme yakaladığını belirten Varank şunları söyledi:

OSB’leri geliştirerek şehrimizin sanayi altyapısını güçlendiriyoruz. Teknoparklar, AR-GE ve tasarım merkezleriyle şehrimizin inovasyon ekosistemini büyütüyoruz. KOSGEB, TÜBİTAK ve BEBKA ile işletmelerimizin gelişimini destekliyoruz. Özel sektör yatırımlarını özendirmek için cazip teşvikler sağlıyoruz. Kurduğumuz kuluçka merkezleriyle, oluşturduğumuz fonlarla yenilikçi girişimciliğe katkı sağlıyoruz. Eskişehir de bizim bu çabalarımızı hiçbir zaman karşılıksız bırakmıyor. Üretimle, istihdamla, ihracatla bu yatırımların karşılığını en güzel şekilde veriyor. Ülkemiz, sanayi üretiminde, ekonomik büyümede ve ihracatta müthiş bir ivme yakaladı ancak daha gidecek çok yolumuz var. Yeni dünya düzeninin sunduğu fırsatları doğru bir şekilde kullanarak bu potansiyeli daha da geliştirecek ve Allah’ın izniyle ülkemizi global bir üretim üssü haline getireceğiz. Bütün şehirlerimizin ülke ekonomisine katkı sağlaması azami önem gösteriyor. Ekonomimiz ancak yatırım ve üretim iştahıyla katlanarak yoluna devam edebilir

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise Rekabetçi Sektörler Programı’nın farklı endüstrilere yardımcı olacağını düşündüklerini ifade ederek, KOBİ’lerin yardımcı olmalarını bekliyoruz. Bu merkez, yeni ürünlerin çıkmasını ve yeni teknolojinin bulunmasına yardımcı olacak. Avrupa Birliği, Rekabetçi Sektörler Programı’nı Türkiye’de desteklemeye devam edecektir.

FABRİKA TEMELİ ATTI

Konuşmaların ardından Bakan Varank, beraberindekilerle Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi’nin açılışının yaparak, binayı gezdi. Görevlilerden merkezle ilgili bilgi alan Varank, ardından Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde Küpeliler Sunta Fabrikası’nın temel atma törenine katıldı. Türkiye’nin, sunta üretiminde önemli bir ülke olduğunu anlatan Bakan Varank, Ciddi üreticilerimiz var ama şu anda üretimimiz neredeyse ucu ucuna bize yetiyor. Çünkü mobilya sektörümüz çok güçlü, her geçen gün ihracatını artırıyor. Burada önemli bir istihdam sağlanacak, önemli bir katma değer oluşacak. Açıkçası ormanlarda çer çöp olan odunlar buralara getirilip katma değere dönüşmüş olacak. Böyle güzel bir yatırım için müteşebbislerimize çok teşekkür ediyorum. Zaman zaman bize şöyle diyorlar; ‘Siz 20 senede sanayi adına ne yaptınız? 20 senede sanayiyi bitirdiniz.’ İşte Nadir Küpeli beye sorduk. 7 sektörde faaliyet gösteriyor, bunların 5’ini ne zaman yapmış? Son 20 senede yapmış. Yeni bir yatırımın temelini atıyoruz. Gediz’deki yatırımdan bahsetti, önümüzdeki dönemde yapılacaklardan bahsetti. Peki bu işler nasıl oluyor? Kendi kendine mi oluyor? Sağ olsun onun da güzel bir örneğini verdi, bizim desteklerimiz sayesinde oluyor dedi.

OCAK AYINDA YAPILACAK ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ocak ayında yapılacak asgari ücret zammına ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, Cumhurbaşkanımız kabineyi topladı, dedi ki ‘Arkadaşlar bu böyle olmaz. Asgari ücreti güncellememiz, asgari ücrete zam yapmamız lazım ki sabit gelirli vatandaşlarımız bu enflasyon altında bu kadar ezilmesinler’. 1960’lardan beri asgari ücret uygulaması bu ülkede var. Bu ülke enflasyonu ilk defa mı görüyor? 2000 yılından önceyi bir değerlendirin. Yüzde 80, yüzde 200 enflasyonları yaşadık ama o zaman hiçbir iktidar ‘Temmuz ayında enflasyonu güncelleyeyim, emekçi kardeşlerimizin biraz olsun işlerini kolaylaştırayım’ demedi ama biz bunu dedik, enflasyona ezdirmemek için asgari ücreti güncelledik. Ocak ayında da inşallah sabit gelirli vatandaşlarımızın işine yarayacak bir zammı onlara yapmış olacağız. Emekçilerimizin hakkını vermek için de gayret göstereceğiz diye konuştu. Bakan Varank, konuşmasının ardından diğer davetlilerle birlikte sunta fabrikasının temelini attı. Fabrika inşaatında çalışan işçilerle sohbet eden Bakan Varank, birlikte fotoğraf çekildi. (DHA)