Bakan Varank: Girişim başına 50 bin dolar destek vereceğiz

Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ve Turcorn 100 Programı Tanıtım Töreni’nin ardından açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yurt Dışı Hızlandırıcı Destek Programı için başvuruların bugün başladığını söyledi. Varank, “Biz burada girişim başına 50 bin dolara kadar destek vereceğiz. Bu programa seçilen start-uplarımız, filiz girişimlerimiz bir network olarak, grup olarak ya da tek başına yurt dışındaki hızlandırma programlarına gidecekler, biz onların oradaki masraflarını 50 bin dolara kadar karşılamış olacağız” dedi.

İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ve Turcorn 100 Programı Tanıtım Töreni düzenlendi. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı.

TERZİ USULÜ DESTEK VERECEĞİZ

Bakan Varank, tanıtım toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Varank, “Turcorn potansiyeli taşıyan firmalarımıza vereceğimiz desteklerden bahsettik. Türkiye teknoloji tabanlı girişimcilikte altın çağını yaşıyor. Şu anda çok ciddi bir ivme yakaladık girişimcilik ekosisteminde. Geçtiğimiz yıl teknoloji tabanlı girişimler 1,6 milyar dolar yatırım almışlardı. Bu sene bu rakamı yakalayacağımız, geçeceğimize inanıyoruz. Bu başarı hikayesini daha da ileri taşımak aslında Türkiye’den daha fazla milyar dolar değerlemeye ulaşan şirket çıkarmaktan geçiyor. Turcorn 100 Programıyla bu potansiyeli taşıyan firmalarımıza, özellikle teknoloji tabanlı girişimcilerimize biz terzi usulü destekler vereceğiz. Mevzuatta eksiklerimiz varsa bunları güncelleyeceğiz, maddi olarak desteğe ihtiyaçları varsa bunları vereceğiz. En önemlisi daha önce bu süreçleri yaşamış, unicorn olmuş firmalarımızın değerli yöneticileri bu potansiyel taşıyan firmalarımıza mentörlük yapacaklar, danışmanlık verecekler. Onlar süreçlerini daha rahat ve hızlı geçirsinler diye onlara destek olacaklar” dedi.

50 BİN DOLAR DESTEK; BAŞVURULAR BAŞLADI

Yeni bir destek programında da bahseden Bakan Varank, Yurt Dışı Hızlandırıcı Destek Programı için başvuruların bugün başladığını söyledi.

Bakan Varank, “Yeni girişimler, start uplar, filiz girişimlerin büyümesi gerekiyor. Yeni pazarlara açılması gerekiyor. Bunun farklı mekanizmaları var. Bunlardan bir tanesi de hızlandırma programları gerçekleştirmek. Hızlandırma programlarıyla biz potansiyel taşıyan filiz şirketlerimizi, start-uplarımızı yurt dışına götüreceğiz. Oradaki networklere dahil edeceğiz. Orada mentörlük desteği almalarını, danışmanlık desteği almalarını ürünlerini pazarlamalarını, ya da ticarileşmiş fikirlerini nasıl daha hızlı yatırıma dönüştürebilirler, bunlarla ilgili biz girişimlerimize destek vereceğiz. Bu hızlandırma programı desteğinden start-uplarımız faydalanabileceği gibi, Türkiye’de yatırım fonları, Teknoparklar da bu destekten faydalanabilecek. Biz burada girişim başına 50 bin dolara kadar destek vereceğiz. Bu programa seçilen start-uplarımız, filiz girişimlerimiz bir network olarak, grup olarak ya da tek başına yurt dışındaki hızlandırma programlarına gidecekler, biz onların oradaki masraflarını 50 bin dolara kadar karşılamış olacağız. Buradan çağrıyı yapmış olayım. Hızlandırma programına başvurular bugün itibariyle açıldı. KOSGEB’ten hızlandırma programına başvurmak isteyen özellikle teknoloji tabanlı start-uplarımız bugün başvurabilir. Yurt dışındaki hızlandırma programlarına dahil olup bizden 50 bin dolarlık destek alabilirler. Bunun neticesinde, firmalarımız hızlı şekilde büyüyecekler, gelişecekler, yeni pazarlara açılacaklar. Satışlarını artıracaklar, ihracat yapabilecekler ve yatırım alacaklar” ifadelerini kullandı. (DHA)