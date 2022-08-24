Bakan Soylu’dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na tepki
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Bakan Soylu’dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun paylaşımına ilişkin, “Festival adı altında bir dizi sahtekarın gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez. Tehditlerin, oyunbazlığın, devlete sökmez” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun paylaşımına ilişkin, “SSK (eski) Genel Müdürü, sözüm ona valileri tehdit etmiş, Çok korkmuşlar (!) Festival adı altında bir dizi sahtekarın gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez. Tehditlerin, oyunbazlığın, devlete sökmez. Valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba” ifadelerini kullandı. (İHA)

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