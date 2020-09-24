Bakan Soylu’dan AYM Başkanı’na çok sert yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan arasındaki polemik büyüyor. AYM Başkanı Arslan’ın bir dönem Polis Akademisi Başkanı olarak görev yaptığını belirten Soylu, “Aldığı komiser yardımcılarının yüzde 41’ini ben FETÖ’den ihraç ettim” diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Soylu, AYM başkanı Zühtü Arslan’la yaşadığı sözlü tartışmaya değinirken, ‘Cübbeli Ahmet Hoca’nın tarikatların silahlandığı iddiasını da değerlendirdi.

Anayasa Mahkemesi başkanı Zühtü Arslan’la yaşadığı sözlü tartışma hakkında konuşan Soylu, “Bizim AYM gibi çok saygın bir ortamla sorunumuzun olması mümkün değil. Kişisel bir sorunumuzun olması mümkün değil. Elbette ki devletin tepesinde böyle bir sorunu kabul edebilmek de doğru değil. Çünkü hepimiz ülke için çalışıyoruz. Ancak karşı karşıya kaldığımız meseleyi ifade etmek zorundayız. Eğer ifade ediyor, bu konuyla ilgili aynı ısrarı görüyor iseniz elbette ki göreviniz bunu tekrar söylemek. Ve ben de kendi üslubumla bunu ifade etmeye çalıştım. Yani şunu söyleyeyim. Kullanılan dil düşünceyi saklar diye Avusturyalı bir filozofun lafı var. Benim dilim düşünceyi saklamaz” dedi.

“SON DERECE SAKİL BİR DAVRANIŞ”

AYM Başkanı Arslan’ın ‘Hukuka kimse müdahale edemez’ sözleri için, “Sadece PR üzerinden tweet atması son derece sakil bir davranıştır” diyen

Soylu, şöyle devam etti:

* Bu davalar görülürken İçişleri Bakanı olarak ben, ‘Bunun kamu düzeniyle bir alakası var buna şöyle bakın’ dersem bu tweeti atarsın.

* O zaman yargıya kimse müdahale edemez dersin. Ben böyle bir şey yapmamışım. Tam tersi bitmiş, benim de sonradan haberim olmuş. Görünce bir reaksiyon ortaya koymuşum.

“GÖSTERİLERE MÜDAHALE ORANIMIZ BİNDE 1…”

* AYM ile niye sert polemiğe girdin diyorlar. Acaba kişileri mi hedef aldım. Yo, kişileri hedef almadım. Bana laf yetiştirip birçok istiskal etmeye çalışan değerlendirmeler ortaya koyuyorlar.

* Ben onları kendime şeref mahyası olarak kabul ederim hepsini. Ben güvenliği sağlamaktan endişe etmem. Örneği de var. Biz güvenliği sağlarız. İstanbul’la Ankara arasında yürürsün… Ben güvenliği sağlarım ama mesele güvenlik meselesi mi? O yolda gidecekler… kamu düzeni, ekonomi…

* Türkiye’de her yıl ortalama 45-50 bin arası gösteri olur. Bu gösterilere müdahale oranımız bizim yüzde bir buçuk. Şu anda 2020 yılı rakamında göre binde bir. Bir HDP’li çıkıp desin ki Biz İstanbul’da sizden şu meydanı istedik, vermediniz’. Son 1 yılda 2 yılda kim istemişse veririz.

* Benim hayat felsefem, Cumhurbaşkanımızın da hayat felsefesi şu: Güvenlik özgürlük için var. Ne yapacağız hapishanede güvenli hale geldikten sonra bunun bir anlamı söz konusu değil ki. Bizim kamu düzeni sağlamamızın yegane sebebi hukuka riayet etmek.”

“ALDIĞI KOMİSER YARDIMCILARININ YÜZDE 41’İNİ UZAKLAŞTIRDIM”

AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın Polis Akademisi başkanlığı yaptığını hatırlatan Soylu, “AYM başkanımıza bir kabahat buluyor değilim ama bir tespiti ortaya koyuyorum. Aldığı komiser yardımcılarının yüzde 41’ini ben uzaklaştırdım, ihraç ettim FETÖ’den…Demek ki devlete adam alırken dikkat edilmesi lazım” dedi.

“İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDA 44 BİN KİŞİ FETÖ’DEN İHRAÇ EDİLDİ”

FETÖ’den tüm Türkiye’de 247 bin soruşturma yaptıklarını belirten Soylu, “Türkiye’de 125 bin kişi kamudan ihraç edildi. Bunların 44 bini İçişleri Bakanlığı’ndan ihraç edildi” bilgilerini paylaştı.

Soylu, “Ankara sınırları içerisinde bu yıl sadece tespit ettiğimiz FETÖ’cü bin 600 kişi. Ankesör soruşturmalarında 19 bin 189 kişinin 7 bin 454’ü yüzde 39 oranında ‘etkin pişman oldum’ diyor. Dünyada bir soruşturmada böyle bir sonuç yok” diye devam etti.

‘CÜBBELİ AHMET HOCA’NIN ÇAĞRISINA YANIT VERDİ

‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün ‘Türkiye’de 2 bin civarı selefi yanlısı derneğin silahlandığını’ söylemesi ve ifade vermeye hazır olduğunu belirtmesiyle ilgili Soylu, “Bizim ortak bir söylemimiz var. Biz her söylenen bilgiyi ciddiye alırız. Ayakta durmamızın sırrı budur” ifadelerini kullandı.

“1-2 GÜN İÇERİSİNDE BİLDİKLERİNİ ANLATACAK”

“Yaklaşık 28 tane dernek ve vakfa operasyon yaptık. 250 kişiyi gözaltına alıp tutukladık. Türkiye’de bu mücadele devam ediyor. Olur da atladığımız olabilir. Bizim bilgiye her zaman ihtiyacımız var. Göremediğimiz bilgiler var…” diyen Soylu, ‘Cübbeli Ahmet Hoca’nın Perşembe-Cuma günü bildiklerini anlatacağını belirterek, “Bu yanlış bir şey değil. Bir kişinin ifadesi de bizim için önemli” şeklinde konuştu.