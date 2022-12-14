Bakan Soylu, ‘Zincir 2’ operasyonunu yönetti! 176 gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , sahte içkiye yönelik 8 ilde 590 adrese düzenlenen “Zincir 2” operasyonunda, 217 şüpheliden 176’sının gözaltına alındığını belirtti.

Bakan Soylu , Şanlıurfa’da gerçekleştiren Kökünü Kurutma Operasyonu’nu başlatmadan önce Valilik önünde polis ve jandarma ekiplerine seslendi.

İnsanlığın düşmanı olan uyuşturucuya karşı 27. Kökünü Kurutma Operasyonu gerçekleştirdiklerini vurgulayan Soylu , ekiplere başarılar diledi.

Operasyon sonrasında Şanlıurfa Valiliğinde basın toplantısı düzenleyen Soylu , kentte sabah saat 5-6 civarında Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 bin 752 emniyet ve jandarma personeli, 600 ekip, 1 insansız hava aracı, 1 helikopter ve 21 narkotik köpeğinin katılımıyla operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu , 4 aydır planlı, projeli takip edilen operasyon kapsamında 197 zanlıdan 182’sinin gözaltına alındığını aktardı.

İçişleri Bakanı Soylu , sözlerini şöyle sürdürdü:

“Buradaki temel hedefimiz, Türkiye’de hemen hemen her vilayetimizde hem uyuşturucu satışının organizasyonunu yapan hem bunların satışlarını yapan torbacısından organizatörüne kadar her birinin ağlarını kesmektir ve bu konuda da gerek emniyet teşkilatımız gerek jandarma teşkilatımız büyük bir gayretle çalışmaktadır. Adliyelerimizde savcılarımızla, hakimlerimizle bu mücadeleyi hep birlikte sürdürüyoruz. İnanıyoruz ki bu Kökünü Kurutma Operasyonları neticesinde bütün dünyanın, neredeyse Avrupa’nın tamamının teslim olduğu bu uyuşturucuyu kendi sınırlarımız içerisinde Allah’ın izniyle mahkum edeceğiz. Bu konudaki gayretimiz, mücadelemiz devam etmektedir. Bu Şanlıurfa’da 3. Kökünü Kurutma Operasyonu. Bu operasyonları daha da devam ettireceğiz. Göreceğiz el mi yaman, bey mi yaman. Devletin buradaki hem ciddiyetini hem mücadele gücünü ve azmini hem kararlılığını hem de sonuç alma anlayışını, bu musibeti gençlerimize, insanlarımıza bulaştırmak ve buradan huzur ve sükunu ortadan kaldırmak için çaba sarf edenlerin kökünü kurutarak gününü göstereceğiz.”

Sahte içki operasyonunda 176 gözaltı

Süleyman Soylu , öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından kaçak ve sahte alkol satıcılarına yönelik 8 ilde “Zincir 2” operasyonunun gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Operasyonun, sahte ve kaçak alkol ile içkinin, üretiminden tüketiciye ulaşımına kadarki zincirin deşifre edilmesine yönelik olduğunu aktaran Soylu , şunları kaydetti:

“Yaklaşık 8 ilde bu alanda faaliyet gösteren 12 suç grubu deşifre edilmiştir. Bunların, hijyen koşullarından uzak, insan sağlığını tehdit eden koşullar altında ürettikleri dezenfektan veya yüzey temizleyicisi adı altında piyasaya sürmeye çalıştıkları, marka, etiket ve bandrol sahteciliği gibi bir takım yöntemlere başvurdukları, yine çöpe atılan boş alkollü içki şişelerini toplayarak çeşitli yöntemlerle yeniden dolum yaptıkları, özellikle sahte içki üretiminde kullanılan etil alkol ve aromaları kargo yoluyla talep edenlere ulaştırmaya çalıştıkları ve kargo gönderilerine yanlış isimler vermek suretiyle kimliklerini gizlemeye çalıştıkları yönünde yapılan tespitler üzerine gerçekleştirilen operasyonda, bugün itibarıyla Ankara, Antalya, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ’da, 8 ilde 590 adreste 217 şüphelinin gözaltına alınması planlanmaktaydı, şu ana kadar yaklaşık 176 şüpheli burada da gözaltına alınmıştır. Hala operasyon devam etmektedir. Bu da özellikle yeni yıl öncesi maalesef bu sahte içkiyi piyasaya sürerek hem milletimizin sağlığıyla oynamaya çalışanlara, hem haksız kazanç elde etmeye çalışanlara, hem dolandırıcılık yapanlara, sahtecilik yapanlara gerekli cezayı vermek için yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda KOM Başkanlığımızla ve diğer illerdeki savcılıklarla birlikte yürütülen bir operasyondur.”