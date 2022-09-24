Bakan Soylu: Türkiye, dünyanın her tarafına ulaşabilecek kabiliyette

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sadece milli gelirine oranla değil yaptığı yardımın büyüklüğü açısından da nicelik olarak da insani yardım içinde Türkiye, Amerika’dan zengin değil; Almanya’dan zengin değil ama Allah bu millete öyle yüce gönüllülük vermiş ki gönlü zengin, dünyanın her tarafına ulaşabilecek bir kabiliyete sahip dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, çeşitli programlara katılmak üzere Trabzon’a geldi. Bakan Soylu, ilk olarak Sürmene ilçesinde iş insanı Mehmet Ali Kancaoğlu’nun annesi ve babasının adını taşıyan Sürmene Saniye ve İlyas Kancıoğlu Özel Eğitim Okulunun temel atma törenine katıldı. Burada konuşan Soylu, okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, Ben genelde İçişleri Bakanlığı’nın veya daha önce yapığım görevlerde bir açılış yapmaktan imtina ederim. Temel atmaktan da imtina ederim ama hayır olunca koşarım. Açılışına da koşarım. Türkiye’nin neresi olursa olsun çünkü hayır sahiplerini gönüllendirmek lazım. Onları takdir etmek lazım ve onları attıkları adım konusunda milletimizde de toplum içerisinde de farkındalık oluşturmak lazım. Çok doğru bir iştir diye konuştu.

BİZ BURADAN YAPILAN YARDIMLARI GÖTÜRMEYE YETİŞEMİYORUZ

Bakan Soylu, Türkiyede hayır konusunda dünyaya örnek anlayış ortaya koyulduğunu belirtip,

Yağmur yağıyor berekettir. Biz bundan 15 gün önce kıymetli bakanımız Murat Kurum bey ile Sayın Cumhurbaşkanı’mızın talimatları, arzuları ve o insanlık konusunda ortaya koymuş olduğu ve bütün dünyaya örnek olan anlayışları çerçevesinde Pakistana gittik. Kara yoluyla ilgili sel alanına ulaştık. Hakikaten 3’te 1’i sular altında Pakistan gördük. Dünyada bu konuda 1 numara olduğumuzu söylemek isterim; sadece milli gelirine oranla değil; yaptığı yardımın büyüklüğü açısından da nicelik olarak da insani yardım içerisinde Türkiye, Amerikadan zengin değil Almanyadan zengin değil ama Allah, bu millete öyle yüce gönüllülük vermiş ki gönlü zengin dünyanın her tarafına ulaşabilecek bir kabiliyete sahip. Şunu söyleyeyim; biz buradan yapılan yardımları trenlerle götürmeye yetişemiyoruz. Yani uçaklarla hava köprüsüyle götürmeye yetişemiyoruz. Orada da bir sistem kurduk. Orada da dağıtmaya yetişemiyoruz. Çadırlar kurmaya yetişemiyoruz. Şunu söyleyeyim; Elazığ ve Malatya depreminde sadece 30 bin çadır verdik. Şu anda 30 bin çadır gönderdik ama Pakistanın 3’te 1’i diyorum 250-260 milyon nüfusu olan bir ülkeden bahsediyorum. Hala Himalayalardan sular eriyor ve sular yükseliyor. Allah muhafaza etsin. Allah onların da yardımcısı olsun diye konuştu.

Türk milletinin dünyanın her yerinde olduğunu kaydeden Soylu, Buradan Bangladeşe, Arakana, Filistine, Yemene, Lübnana kadar her tarafa elinden gelen bütün desteği ortaya koyan bir anlayışı sergilemektedir. Böyle bir milletin evladı olmaktan, böyle bir milletin sorumluluğunu taşımaktan insanlığın ne olduğunu bütün dünyaya gösteren anlayışı ortaya koyan bir milletin evladı olmaktan büyük bir onur duyuyoruz. İşte onun bir parçasını da bugün burada hem de çok özel bir anlayış ve hizmetle birlikte yaşıyoruz. Özel gereksinimli çocuklar için burada 16 derslikli ve inşallah önümüzdeki eğitim öğretim yılına da yetişecek. Bir özelliği daha var bizim yerel mimarimizle de bütünleşen bu anlayışı da taşıyan yani sadece bir iyilik mirası bırakılmıyor. Aynı zamanda geleneğimiz, göreneğimiz, mimarimizin de bir mirası bırakılıyor. Allah razı olsun. Allah tuttuğunuzu altın etsin. Allah hayrınızı kabul etsin” dedi.

Konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi. (DHA)