Bakan Soylu: Polisimiz uyuşturucu satıcılarının ayaklarını kırsın

‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ konulu seminerde konuşan Süleyman Soylu, “Uyuşturucu satıcısı kenarda, köşede bir yerde bekleyecek ve çocuğa buna alıştıracak, içirecek daha sonra da kendine eleman yapacak. Torbacı olacak. Biz de devlet olarak bunu izleyeceğiz, elimizden bir şey gelmiyor diyeceğiz. Tekrar söylüyorum, uyuşturucu satıcısını okulların önünde gören polisimiz gereğini yapsın. Ayaklarını kırsın” dedi.

İstanbul Valiliği tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde ‘En İyi narkotik Polisi Anne’ konulu seminer gerçekleştirildi. Seminere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile 39 ilçeden gelen anneler katıldı. Yavuz Bingöl tarafından desteklenen Emniyet korosu söylediği türkülerle katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı. Seminerde uyuşturucu kullanan çocukların davranışları ve uyuşturucunun zararları hakkında bilgi verildi.

“UYUŞTURUCU BATAKLIĞINI KURUTUYORUZ”

Seminerde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Buradan söylüyorum ‘okulların önünde uyuşturucu satıcısını gören polis varsa ayaklarını kırsın’ dedim. Kıyamet koptu. ‘Bir içişleri bakanı kendi polisini suça teşvik eder mi?’ dediler. O gün Türkiye’de uyuşturucudan ölen insan sayısı 941’di. Şimdi 270’e düştü. Uyuşturucunun kökünü kurutma operasyonları yapıyoruz. Bazen sokaklarda mahallelerde ‘Ya burada birileri uyuşturucu satıyor. Polis bunları görmüyor mu?’ diyorlar. Biz onları görüyoruz. Hemen içeriye girip çıkmasını engellemek için bazen 6 ay, bazen bir yıl projeli operasyonlar yapıyoruz. İçlerine adam sızdırıyoruz. Hakimin, savcının bilgisi dahilinde içlerine adam sokuyoruz. Bilgileri ve delilleri elde ediyoruz. Biz sadece oradaki sineği değil, oranın bataklığını kurutabilmek için oranın yapısını tamamen ele geçirmeye çalışıyoruz” dedi.

“GABAR’DAN ÇOK BÜYÜK PETROL MÜJDELERİ GELECEK”

Yakında yeni müjdelerin geleceğini söyleyen Süleyman Soylu “Gabar’da Allaha şükür bugün petrol var. Petrol çıkıyor. Cudi’ye Tuşimiya’ya gittik. 6500-7000 kilo kalori kömür gördük. Türkiye’nin en kaliteli kömürlerinden bir tanesi. Terör örgütü buna çökmüştü. Türkiye’nin zenginliklerinin bir vesileyle bizimle buluşmasını engelliyordu. Şimdi bu zenginlikleri milletimizin kendisinin kullanabileceği, ekonomisine katkı koyabileceği alana doğru gidiyor. Bir parantez açayım. Gabar’dan çok daha büyük petrol müjdeleri gelecek” diye konuştu.

“TEKRAR SÖYLÜYORUM: POLİSİMİZ UYUŞTURUCU SATICILARININ AYAKLARINI KIRIN”

Soylu, “Cezaevlerinde uyuşturucu kullananlar için bir rehabilitasyon programı başlatıyoruz. Bu işin en zor yanı devlet, hakim zoruyla yapılabilmesiydi. Önümüzdeki günlerde meclise gelecek yasada 48 saat içerisinde re’sen hakim bir uyuşturucu kullanan kişiyi tedaviye sevk edebilme kararı verebilecek. Burada söylüyorum. Bu uyuşturucunun kökünü kazımak milletimize karşı bizim namus borcumuzdur, bizim görevimizdir. Buradan tekrar söylüyorum. Bana kızarlarsa kızsınlar uyuşturucuya karşı, uyuşturucu satıcılarına karşı sen okulun önünde biz çocuğu göndereceğiz anne çocuğunu devlete teslim edecek. Polis olarak, jandarma olarak bize teslim edecek. Çocuk masum bir şekilde okula gidecek. Uyuşturucu satıcısı kenarda, köşede bir yerde bekleyecek ve çocuğa buna alıştıracak, içirecek daha sonra da kendine eleman yapacak. Torbacı olacak. Biz de devlet olarak bunu izleyeceğiz, elimizden bir şey gelmiyor diyeceğiz. Gereğini yaparız. Tekrar söylüyorum uyuşturucu satıcısını okulların önünde gören polisimiz gereğini yapsın. Ayaklarını kırsın. Bu kadar net ve açık” şeklinde konuştu.

Programın sonunda katılımcılara uyuşturucuyla mücadele sertifikaları takdim edildi. (DHA)