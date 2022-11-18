Bakan Soylu: Mersin’deki ve Taksim’deki saldırı da Münbiç’ten oldu
Haberler Gündem

Bakan Soylu: Mersin’deki ve Taksim’deki saldırı da Münbiç’ten oldu

Bakan Soylu: Mersin’deki de, İstiklal Caddesi’ndeki saldırı da Münbiç’ten oldu.

– (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Terörle mücadelede; terör ilk kez ülke gündeminin alt sıralarına inmiştir. Bilinmesi lazım ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti dağdaki teröristin ayakkabı numarası dahil her şeyi bilmektedir. Son 12 ayda; 200 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellenmiştir. 2016 – 2022 yılları arasında bin 248 teröristin, 393’ü ifadelerinde PKK’ya HDP aracılığı ile katıldığını söylüyor.

– Bu yıl 18 canlı bomba eylemi engellenmiştir.

– Terörle mücadelemiz devam ediyor. Terörün kaynağı nereyse orası kurutulacak. 29 Ekim 2023 itibarıyla dağlarda bir tane terörist kalmayacaktır.

(DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Taksim’de yoğun güvenlik önlemi

Taksim’de yoğun güvenlik önlemi

Ali Babacan, Kadıköy’de kadına şiddete karşı yürüdü

Ali Babacan, Kadıköy’de kadına şiddete karşı yürüdü

Öztrak: Sefil; Dünyanın bildiğini, muhalefet söyleyince horozlanıp sövendir

Öztrak: Sefil; Dünyanın bildiğini, muhalefet söyleyince horozlanıp sövendir

Bakan Soylu: Mersin’deki ve Taksim’deki saldırı da Münbiç’ten oldu
Gündem