Bakan Soylu: Mersin’deki ve Taksim’deki saldırı da Münbiç’ten oldu

Bakan Soylu: Mersin’deki de, İstiklal Caddesi’ndeki saldırı da Münbiç’ten oldu.

– (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Terörle mücadelede; terör ilk kez ülke gündeminin alt sıralarına inmiştir. Bilinmesi lazım ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti dağdaki teröristin ayakkabı numarası dahil her şeyi bilmektedir. Son 12 ayda; 200 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellenmiştir. 2016 – 2022 yılları arasında bin 248 teröristin, 393’ü ifadelerinde PKK’ya HDP aracılığı ile katıldığını söylüyor.

– Bu yıl 18 canlı bomba eylemi engellenmiştir.

– Terörle mücadelemiz devam ediyor. Terörün kaynağı nereyse orası kurutulacak. 29 Ekim 2023 itibarıyla dağlarda bir tane terörist kalmayacaktır.

(DHA)