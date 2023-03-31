Bakan Soylu: İYİ Parti il binasına saldırı provokasyondur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İYİ Parti il binasına saldırı, bir provokasyondur” dedi.

Bakan Soylu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yönelik saldırıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Soylu, “İYİ Parti il binasına saldırı, bir provokasyondur. Olayı aydınlatmak için polisimiz tahkikat yapmaktadır. Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır. Fail/failler en yakın zamanda bulunacaktır” ifadelerini kullandı.

(DHA)