Bakan Soylu: İmamoğlu ile 40 telefon araması gerçekleştirilmiştir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bugüne kadar 40 telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyleyerek, “Bunun 29 tanesini karşı taraf, 11’inde de ben geri dönmüşüm. Bunar olabilir, peki niye yalan söyleme gereği duyuyorsunuz” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlıkta basın toplantısı düzenleyerek 2022 yılını değerlendirdi. 2022 yılında terör örgütü PKK’nın ablukaya alındığını belirten Soylu, “Yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde kırsalda 578i büyük ve orta çaplı olmak üzere toplam 130 bin 981, şehirlerde ise tüm terör örgütlerine yönelik 17 bin 320 olmak üzere toplam 148 bin 301 operasyon yapılmıştır. 2022 yılı içerisinde, aralarında İçişleri Bakanlığı Terörden Aranalar Listesinde 2si kırmızı, 4ü mavi, 5i yeşil, 19u turuncu, 27si gri ve 30u liste dışı olmak üzere toplam 87 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu, çeşitli terör örgütlerine mensup 1120 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin 107si ölü, 974ü sağ/yaralı, 139u ise teslim şeklindedir” dedi.

‘2022 YILINDA 185 TERÖR EYLEMİ ENGELLENDİ

Yurt içindeki terörist sayısının 120’nin altına indiğini söyleyen Bakan Soylu, “2022 yılında, 125 PKKlı örgüt mensubu, ikna çalışmaları sonucu örgütten koparılmış ve adalete teslim edilmiştir. Örgüte katılım bu yıl 57 kişi olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılında katılım 71 kişiydi. Terörle mücadelemiz sonucunda, yurt içindeki terörist sayısı 120’nin altına inmiştir. Aralık ayı terör örgütünü kıskaca aldığımız bir ay olarak geçmiştir. 2022 yılında yapılan operasyonlar sonucunda, 1190 sığınak/barınak/mağara kullanılmaz hale getirilmiştir. 2021 yılında 184 terör eylemi engellenmişken, 2022 yılında 185 terör eylemi engellenmiştir ve bunların 18’i de canlı bomba eylemidir” dedi.

HEDEF, KÖKÜNÜ KURUTMAK

Uyuşturucu ile mücadelede hedefin kökünü kurutmak olduğuna dikkat çeken Soylu, “2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen 245 bin 785 uyuşturucu operasyonunda, 313 bin 116 kişi gözaltına alınmış, 29 bin 105 kişi ise tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda 62 ton 321 kilogram esrar, 8 ton 534 kilogram skunk, 6 ton 878 kilogram eroin, 1214 kilogram kokain, 11 ton 677 kilogram metamfetamin, 3 milyon 427 bin 782 adet ecstasy, 6 milyon 566 bin 564 adet captagon, 12 milyon 625 bin 306 adet sentetik ecza, 109 milyon 572 bin 987 kök kenevir ele geçirilmiştir. 2017 yılında uyuşturucuya doğrudan bağlı ölüm sayısı 941 iken 2021de bu sayı yüzde 71 azalışla 273e indirilmiştir” ifadelerini kullandı.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE 29 BİN 551 OPERASYON

Kaçakçılıkla mücadele ve siber suçlarla mücadelede de 2022 verilerini paylaşan Soylu, “Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik 2022 yılında gerçekleştirilen 29 bin 551 operasyonda 43 bin 31 kişi gözaltına alınmış, 568 kişi adli makamlarca tutuklanmıştır. Operasyonlarda 5 milyon 795 bin 643 litre kaçak akaryakıt, 7 milyon 771 bin 275 paket kaçak sigara, 2 milyon 595 bin 258 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi. Siber suçlarla mücadelede 2022 yılında 188 bin 689 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış. Tespit edilen 78 bin 837 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, gözaltına alınan bin 787 kişiden 67si adli makamlarca tutuklanmıştır” dedi.

‘GERİ DÖNEN SURİYELİ SAYISI 539 BİN 332

Soylu, kaçak göçle mücadelede 49 bin 518i denizlerde olmak üzere toplam 285 bin 27 düzensiz göçmen yakalandığını kaydederek, “8 bin 980 organizatör yakalanmıştır. 276 bin 461 yabancının ülkemize girişi engellenmiştir. Ülkesine gönüllü olarak geri dönen Suriyeli sayısı 539 bin 332dir. Yıl sonu itibarıyla ülkemizde kayda alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 535 bin 898dir. Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 2022 yılında 49 bin 518 kişi kurtarılmıştır” diye konuştu.

Trafik kazalarında geçen yıla göre yüzde 6 azalış olduğunu belirten Soylu, 2022de 1919 ölümlü trafik kazasında yine yüzde 6 azalışla, 2 bin 282 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiğini söyledi.

40 ARAMA GERÇEKLEŞTİ

Bakan Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile telefon görüşmesine ilişkin sorulan soruya, “Ben bu arkadaşın niçin benimle görüştüğünün saklanması gerektiğini bilmiyorum. Birçok belediye başkanı benimle görüşür. İnsani açıdan da görüşme yapılabilir. İBB Başkanı yalan kodu içine girmiş, doğrudan uzaklaşmış. Ben İçişleri Bakanıyım, beni arayanların tüm kayıtları vardır. Bir büyükşehir belediye başkanı telefon açıp, ‘CHP Genel Merkezi beni sıkıştırıyor, beni onlara ezdirmeyin’ gibi bir değerlendirme de yapabilir. Bazı cep telefonlarında kayıt alınıyor, ben bunu yapmam, doğru da değildir. Aramalar var. Bugüne kadar 40 arama gerçekleştirilmiştir. 20 tanesinde karşılıklı görüşme yapılmış. Bunun 29 tanesini karşı taraf, 11’inde de ben geri dönmüşüm. Bunar olabilir, peki niye yalan söyleme gereği duyuyorsunuz?” diye konuştu.

‘BANA İFTİRA ATIYORSUNUZ DEMEDİ’

İmamoğlu’nun belediyelere yönelik terör soruşturmaları hakkındaki açıklamalarıyla ilgili ise “Basın toplantısında arkadaşların verdiği bilgiler çerçevesinde bir iflası görüyoruz. Bu adamları yoldan geçerken mi aldın? ‘İddia ettiğiniz kişileri belediyeye almadım, bana iftira atıyorsunuz’ demedi. Kıvırmak doğru değil. Değer ailesi nedir? Terör örgütü PKK dağa adam götürüyor, kardeşlerini işe sokuyor belediyelerde. Yaptığı açıklamalarda ‘terör örgütüyle irtibatlıları almadım’ demiyor. Bunun bir karşılığı yoktur. Devlet bunu sorgulamakla mükelleftir” dedi.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİNDE 2 KİŞİ ARANIYOR

Soylu, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin sorulan soruya ise “Soruşturma Ankara Başsavcılığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Tetiği çeken haricindekilerden bir kişi daha aranıyor; 3 kişi arıyorduk, 2 kişiye düştü. Onları da bulup adalete teslim edeceğiz. Sosyal medya dedikoduları ve tezviratları ile adım atmak soruşturmayı selamete getirmez. Buradan siyaset üretmeye çalışmak soruşturmayı selamete getirmez. Milletimiz emi olsun; araştırmalar, soruşturmalar, kamuoyu bilgilendirilerek devam edecektir” dedi. (DHA)