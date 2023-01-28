Bakan Soylu: Dağlarda bir tek terörist kalmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında dağlarda bir tek terörist kalmayacak. Bu defteri kapatacağız” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli programlara katılmak üzere Sinop’a geldi. İlk olarak Gerze İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’na katılan Bakan Soylu, salonun dışında bulunan vatandaşlara hitap etti. 2002 yılından bu yana yapılan çalışmaların ardından savunma sanayisinin millilik ve yerlilik oranının yüzde 20’den 80’e çıkarıldığını belirten Soylu, “Az gittik, dere tepe düz gittik. Ama bu ülke bir yere vardı. Allah’a hamdolsun. Eksikliğimiz var? Eksikliği olmayan Cenab-ı Allah’tır. Biz kuluz, bizim eksikliğimiz olacaktır ama size şunu söyleyeyim. Bu ülkede günde 10- 15- 20 evladımızı ay yıldızlı tabutlarla memleketlerinden şehit tabutlarıyla uğurluyorduk. Birileri bize meydan okuyordu. Etrafımızdaki coğrafyada bize oyun kuruyorlardı. Suriye’de ‘biz devlet kuracağız’ diyorlardı. Biz hafif dışarı çıksak Almanya diyor ki; tanklarımızı oraya götüremezsin. Amerika diyor ki; bizim size verdiğimiz mühimmatları kullanamazsınız. Öbürü diyor ki; ‘Kamera verdik, bu kameraları kullanamazsınız’ diyor. Demedikleri yok. Avrupa başka bir şey söylüyor. Biz ne yapacağız? Bu terörü nasıl bitireceğiz, bu terörle nasıl mücadele edeceğiz? Tayyip Erdoğan, 2002 yılından itibaren büyük bir mücadeleyle birlikte savunma sanayisinin millilik ve yerlilik oranını yüzde 20’den 80’e getirdi. Eğer olmasaydı biz bu mücadeleyi yapabilir miydik?” dedi.

‘CUMHURİYETİMİZİN 100’ÜNCÜ YILINDA DAĞLARDA BİR TEK TERÖRİST KALMAYACAK’

29 Ekim’e kadar dağlarda terörist kalmayacağını belirten Bakan Soylu, şöyle konuştu:

“Bugün terörle mücadelede de itibarımızı kaybetmedik. Allah’ımıza hamdolsun bu ülkenin Doğu ve Güneydoğu’sunda saat 4’ten sonra sokaklara çıkılmıyordu. Bugün birileri gene öyle istiyorlar. Çıkılmasın istiyorlar. Teröre açık olsun istiyorlar. Onlarla masanın altında iş tutmaya, onlarla masanın altında birlik olmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki; hangi terör varsa biz serbest bırakacağız. Devlete yeniden alacağız. Bu millet size izin vermez. Buradan size söylüyorum; 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında dağlarda bir tek terörist kalmayacak. Bu defteri kapatacağız. Bu ülkenin bir evladı olarak söylüyorum; ülkemizle ve milletimizle ve kendinizle şu Ayasofya’nın minaresinin dik olduğu kadar dik olun ve gurur duyun. Tendürek’in tepesine önceden teröristler hakimdi. Şimdi ay yıldızlı bayrak dalgalanıyor. Sadece o kadar değil, neredeyse uzay üstü kurduk. Gelenler hayret içerisinde. Cudi’de, Tendürek’te, Amanoslarda teröristler temizlendi; bizim evlatlarımız yapıyorlar. Bir taraftan yerli ve milli savunma sanayi ile bunu gerçekleştiriyorlar, bir taraftan profesyonelliğe dönüşle bunu gerçekleştiriyorlar.”

‘GABAR’DA PETROL ÇIKIYOR ÇATLASINLAR, PATLASINLAR’

Gabar’da petrol çıktığını vurgulayan Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çok büyük işler yapılıyor. Bugün Gabar’da petrol çıkıyor. Çatlasınlar, patlasınlar. Yıllarca terör örgütünü orada konuşlandırmışlardı, bulmayalım, yapmayalım diye. İnşallah önümüzdeki aylarda oradan daha büyük müjdeler gelecek. Yine Bingöl’ün Genç ilçesinde 100 milyon ton demir cevheri çıktı. Şimdi Ereğli Demir Çelik Fabrikası oraya çok büyük bir demir çelik fabrikası kuruyor. 600 milyon dolarlık. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin en büyük altın madenlerinden birisini açtı. Martın sonunda da Allah nasip edecek, doğal gaz oradan çıktıktan sonra Türkiye’ye hatlardan verilecek. Şimdi Amerika buna gücenmez mi? Yıllarca bunları doğal gazlarından, petrol üzerinden, cari açık üzerinden yıllarca bizi sıkıştırdılar. Yıllarca kanımızı emmeye çalıştılar. Tayyip Erdoğan liderliğindeki bu milletin iradesindeki Türkiye, bugün kendi arabasını yapıyor. Arabamız yollarda gezecek, çatlasınlar. Doğal gazımız evlere gidecek, çatlasınlar.”

’14 MAYIS’TA ALLAH NASİP EDECEK, TÜRKİYE YÜZYILI BAŞLAYACAK’

Türkiye Yüzyılı’nın 14 Mayıs’ta başlayacağını kaydeden Bakan Soylu, “Türkiye, bambaşka bir noktaya gitti ve bugün bağımsızlığımızı, hürriyetimizi tam anlamıyla ortaya koymaya çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı’nda sadece Türkiye’yi yükseltmeyeceğiz. Etrafımızdaki coğrafyaya da huzuru getireceğiz. Müslümanları bu zilletten, bu baskıdan, bu oyundan ve tuzaktan inşallah bu Anadolu medeniyeti kurtaracaktır. Hep beraber yapacağız. Hep beraber gerçekleştireceğiz. O eski günler geçti artık. İcazetle iş yaptığımız günler geçti. Bize parmak salladıkları günler geçti. Menderes’i idam ettikleri zaman boynumuzu büktüğümüz günler geçti. Bu ülkede kıyafetimizle ve başörtümüzle uğraştıkları zamanlar, acaba biz ne yapabilir ki, ne ortaya koyabiliriz dediğimiz günler geçti. 14 Mayıs’ta Allah nasip edecek, Türkiye Yüzyılı başlayacak. Biz milletimize meftunuz. Ne yaptığımızı biliyoruz. Ne ortaya koyduğumuzu biliyoruz. Bugün niçin İsveç’ten Danimarka’ya kadar Kur’an-ı Kerimleri yaktıklarını, niçin tutuştuklarını biliyoruz. Niçin Türkiye’ye karşı hasmane bir tutum sergilediklerini biliyoruz. Güçlü olmalıyız. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var, bir de çok çalışmaya ihtiyacımız var. Biz mücadele edeceğiz ve gelecek nesillerimize daha güç bir Türkiye bırakacağız” diye konuştu.

Bakan Soylu, konuşmasının ardından partisine katılanlara rozet de taktı. (DHA)