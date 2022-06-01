Bakan Soylu açıkladı: Siirt’te mayın patlamasında 1 asker şehit

Siirt’tin Pervari ilçesinde tespit edilen EYP’nin imhası sırasında meydana gelen patlamada yaralanan iki askerden 1’i şehit oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, “Siirt Pervari kırsalında, teröristler tarafından yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu şehit düşen kahraman Jandarmamız Ercan Özcan’a Allah’tan rahmet; ailesi, Rabbim, Şehidimizin makamını âlî eylesin inşallah” açıklamasında bulundu.

Pervari ilçesine bağlı Doğan köy ile Sarıyaprak köy yoluna bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca yola döşenen el yapımı patlayıcı (EYP), El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timlerince (METİ) tespit edildi. EYP’ye müdahale sırasında patlama meydana geldi. 1’i ağır 2 asker yaralandı. Yaralı askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan, helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Özcan şehit oldu.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. (İHA)