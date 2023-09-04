Bakan Şimşek’ten enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Sonuçta sabretmemize değecek. Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız” dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize değecek. Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız” dedi. (DHA)