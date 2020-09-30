Bakan Selçuk: Sınıf ortamı mahrem ve özeldir
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Bakan Selçuk: Sınıf ortamı mahrem ve özeldir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarında paylaşılan EBA dersleri görüntü ve ses kayıtlarına ilişkin, “Sınıf ortamı mahrem ve özeldir. Bu, canlı dersler için de geçerlidir. Sizlerden ricam, canlı derslerin ekran görüntülerini, kayıtlarını öğrencimizle bağı olmayan insanlarla paylaşmamanız” dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sınıf ortamı mahrem ve özeldir. Bu, canlı dersler için de geçerlidir. Sizlerden ricam, canlı derslerin ekran görüntülerini, kayıtlarını öğrencimizle bağı olmayan insanlarla paylaşmamanız. Dijital bir ortamda da olsa sınıfımız kendimizi rahat ifade ettiğimiz özgür alanlarımız” ifadelerine yer verdi.

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