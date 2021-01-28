Bakan Selçuk okulların açılışıyla ilgili açıklama yaptı
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Bakan Selçuk okulların açılışıyla ilgili açıklama yaptı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Her bir vatandaşımızın temizlik, maske ve mesafede göstereceği hassasiyetin ölçüsü okullarımızın açılış takvimine yansıyacak” dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından okulların açılmasını isteyen çocukların görüntülerini içeren video paylaştı. Bakan Selçuk, paylaşım ile birlikte “Okulumu çok özledim diyen kuzularıma artık ‘çok haklısın’ demek istemiyorum. Onların eğitim hakkını layıkıyla teslim etmek istiyorum. Her bir vatandaşımızın temizlik, maske ve mesafede göstereceği hassasiyetin ölçüsü okullarımızın açılış takvimine yansıyacak, emin olun” ifadesini kullandı. (DHA)

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