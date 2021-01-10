Bakan Selçuk, MEB çalışanı ‘Ziya Selçuk’ ile görüştü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kendisiyle aynı ismi ve soyismi taşıyan bakanlık çalışanı ile yaptığı görüşmenin fotoğrafını paylaşarak, “MEB’im Çağrı Merkezi’nde çalışıyor ve doğal olarak telefonları ‘Buyurun ben Ziya Selçuk size nasıl yardımcı olabilirim?’ diye açıyor. Gerisini siz hayal edin” dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı esprili paylaşımda, “İkimizin adı da Ziya Selçuk. İkimiz de Milli Eğitim Bakanlığında görevliyiz. Ben bakanlık binasındayım, o da MEB’im Çağrı Merkezinde çalışıyor ve doğal olarak telefonları ‘Buyurun ben Ziya Selçuk size nasıl yardımcı olabilirim?’ diye açıyor. Gerisini siz hayal edin” dedi.