Bakan Selçuk açıkladı: Yüz yüze eğitimde tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 12 Ekim Pazartesi günü tüm ilkokul, köy okulları, 8 ve 12’inci sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarının açılacağını duyurdu.

Bakan Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12’inci sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz” ifadelerini kullandı.