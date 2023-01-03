Bakan Özer duyurdu: Özel okullara zam oranı yarın açıklanacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer , özel okul ücretlerine ilişkin “Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı inşallah yarın belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız.” dedi.

Bakan Özer , Kızılcahamam TOKİ Çağatay İlkokulu Açılış Töreni’nin ardından gazetecilerin sorusu üzerine, özel öğretim kurumlarının tüm temsilcileriyle birlikte bir değerlendirme yapacaklarını söyledi.