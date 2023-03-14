Bakan Özer: Afet bölgesinde 104 hastane sınıfı kurduk

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesindeki hastanelerde öğrencilerin eğitim öğretiminin devamı için 104 hastane sınıfı kurulduğunu açıkladı.

Bakan Özer, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Afet bölgesindeki çocuklarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini kesintisiz sürdürmeleri için 104 hastane sınıfı kurduk. Her koşulda eğitime devam edeceğiz. Ülkemizin geleceği evlatlarımızın her zaman yanındayız” dedi.

Bakan Özer, paylaşımında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde oluşturulan hastane sınıflarının görüntüsüne de yer verdi. Görüntüde yer alan bakanlık çalışanı, “Burada bu sınıfı açarak hem çocuklarımızı bu ortamda birleştirmek, onların duygu ve düşüncelerini açığa çıkararak tedavi etmek hem de velilerinin buradaki ortamla birlikte çocuklarının daha iyi olmasını sağladık” dedi. (DHA)