Bakan Özer: 6 ayda tüm okullarımızı elden geçireceğiz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ülke genelindeki okullarda başlatılan ‘Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar’ projesiyle ilgili, “Bu projenin süresini de 6 ay olarak koyuyoruz. 6 ay içinde 57 bin 108 okulumuzun tamamını Allah’ın izniyle elden geçireceğiz. Artık tuvaletlerle okulların temizliği ile ilgili kimse konuşamayacak” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve akaryakıt şirketi arasında imzalanan protokol ile ‘Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar’ kampanyası hayata geçirildi. Okulların temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması hedefiyle yurt genelinde yürütülen kampanyanın tanıtımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katıldığı törenle Ankara’daki Ostim İlkokulu’nda yapıldı.

Burada konuşan Emine Erdoğan, okulların sadece bilginin verildiği yerler olmadığını belirterek, “Okullar aynı zamanda adabı muaşeretten manevi değerlere kadar her anlamda donanımlı insanların yetiştiği bir ocaktır. Malumunuz; en küçüğünden en büyüğüne öğrenciler, günün önemli bir kısmını okullarda geçiriyor. Sadece kitaplardan değil okulda tatbik edildiğini gördükleri kültür atmosferinden de öğreniyor ve yaşamlarını bu tecrübeler ışığında sürdürüyorlar. Özel hayatlarında eksik kalan şeyleri, okullarda tamamlıyorlar. Bu anlamda toplumun ortak değerlerini, ortak davranışlarını ve ortak ideallerini benimsiyorlar. Temel sağlık davranışlarını kazanmada da okulun çok önemli bir rolü var. Kişisel temizliğe ek olarak gıda, ev, çevre ve genel temizlik davranışları da yine okullarda aşılanıyor. Bu anlamda okullar, çağdaş sağlık anlayışının önemli bir paydaşıdır” dedi.

‘TEMİZLİK KÜLTÜRÜ ADINA ÖNEMLİ KAZANIM OLACAK’

Koronavirüs salgının da temizliğin önemini ortaya çıkardığını vurgulayan Erdoğan, “Bildiğiniz gibi dünyanın tecrübe ettiği en büyük salgınlardan biri olan Covid-19 salgını, temizlik farkındalığının hayati önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bağışıklık sistemi, enfeksiyon, bulaşıcı hastalıklar gibi birçok başlık hayatımızın ana gündemi haline geldi. Bu büyük felaketle mücadelede temizliğin birçok hastalık için en önemli önleyici tedbir olduğunu hep birlikte tecrübe ettik. Şu bir gerçek ki çocuklar, okul ortamında birçok kişiyle etkileşime giriyor. Bilhassa küçük çocuklar, olgunlaşmamış bağışıklık sistemleri nedeniyle enfeksiyon ve bulaşıcı hastalıklara karşı daha savunmasız. Temizliğin bir alışkanlık haline gelmesi, sadece öğrencinin değil büyük resimde toplum sağlığının korunmasında da önemli bir rol oynuyor. Yaşam kalitesi herkes için yükselirken daha sağlıklı nesiller yetişiyor. Hem kişisel hem de genel temizlik konusunda dikkatli insanların gündelik pratikleri, birçok hastalığı kendiliğinden önlüyor. İşte, ‘Temiz Yarınlar Okullardan Başlar’ kampanyası da bu gerçekler ışığında düzenlendi. Bu kampanyanın bilhassa temizlik kültürü adına önemli bir kazanım olacağına inanıyorum. Elbette burada en önemli iş, kıymetli öğretmenlerimize düşüyor. İnanıyorum ki erken yaşlarda kazandıracağınız bu bilinç, onlar için ömürlük bir pusula olacaktır” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Özer de projenin sadece tüm okullardaki tuvaletlerin gözden geçirilmesine ilişkin proje olmadığına işaret ederek, “Bu proje, okulların tüm ortamlarının temiz ve hijyen kurallarına uygun ama aynı zamanda tasarrufla çevre bilinciyle yeniden dizayn edileceği çok önemli bir projedir. Aslında biz bugün bu projeyi başlatmadan önce ‘Temel Eğitimde 10 Bin Okul’ projesiyle ‘Mesleki Eğitimde 1000 Okul’ projesiyle bu okullarımızın temizlikle ilgili altyapılarını hep elden geçirdik. Bu projenin süresini de 6 ay olarak koyuyoruz. 6 ay içinde 57 bin 108 okulumuzun tamamını Allah’ın izniyle elden geçireceğiz. Artık tuvaletlerle okulların temizliği ile ilgili kimse konuşamayacak” dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Özer ve Emine Erdoğan, daha sonra okulu gezerek incelemelerde bulundu. (DHA)