Bakan Özer: 16 Haziran’da okullar kapanıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların 16 Haziran’da kapanacağını, deprem bölgesinde 1 Ağustos-1 Eylül arası ve yeni eğitim öğretim yılı başlangıcında olmak üzere 2 ay telafi eğitimi yapılacağını açıkladı. Özer, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi nedeniyle de 29 Mayıs’ta okulların tatil olacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu sabah TRT’de katıldığı bir programda 16 Haziran’da okulların tatile gireceğini açıkladı. Özer, “Daha önce de takvimde bir sarkma olmayacağını 16 Haziran’da eğitim ve öğretimi kapatacağımızı söyledik” dedi.

Özer, deprem bölgesindeki öğrenciler için 1 Ağustos-1 Eylül” tarihleri arasında 1 aylık telafi eğitimi yapılacağını belirterek, “2023-2024 eğitim öğretim yılı başladığı zamanda eğitim öğretim devam ederken bir aylık bir telafi programı daha yapacağız. Toplamda 2 aylık bir telafi eğitim programı yapacağız bu bölgedeki öğrencilerimiz için” diye konuştu.

“29 MAYIS’TA OKULLARIMIZI TATİL EDECEĞİZ”

Bakan Özer, “Seçimde ağırlık olarak oylar okullarımızda veriliyor. Tüm okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz sınavda, seçimlerde aktif olarak yer alıyorlar. 28 Mayıs’ta da ikinci tur seçimleri olacak. Okullarımızı eğitim ve öğretime hazırlamak için yoğun bir çaba sarf edileceği için 29 Mayıs’ta okullarımızı tatil edeceğiz. Öğrencilerimiz izinli olacak. Öğretmenlerimiz de idari izinli sayılacak” dedi. (ANKA)