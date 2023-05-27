Bakan Özer: 100 öğrencisi olan her okula rehber öğretmen
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Bakan Özer: 100 öğrencisi olan her okula rehber öğretmen

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak” dedi.

Bakan Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli rehber öğretmen adaylarımıza yönelik bir müjdemizi buradan paylaşmak istiyorum; anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, türü ne olursa olsun 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak. Okullarımızda öğrencilerimizin psikolojik sağlamlıklarını sürekli desteklemeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. (DHA)

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