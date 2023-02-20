Bakan Özer, 10 ilde eğitimin ne zaman başlayacağını açıkladı
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Bakan Özer, 10 ilde eğitimin ne zaman başlayacağını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi’nde yaptığı açıklamada “Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz.” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Gaziantep ve Osmaniye’de eğitim öğretime 1 Mart’a kadar verilen arayı 13 Mart’a kadar uzattıklarını bildirdi.

Bakan Özer, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’da eğitim öğretime verilen aranın 27 Mart’a kadar uzatıldığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, “(Deprem nedeniyle eğitime ara verilen illerde) Sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim öğretimi başlatmayacağız.” diye konuştu. (AA)

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