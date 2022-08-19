Bakan Nebati’den rezerv açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlere 1-18 Ağustos’ta 12,6 milyar lira yabancı yatırımcı girişi gerçekleştiğini ve Merkez Bankası rezervinin 3 haftalık süreçte 15,4 milyar dolar artış kaydettiğini belirterek, ”Yabancı yatırımcının yüksek ilgisi bizleri sevindirmektedir” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, borsanın öncülüğünde sermaye piyasalarının derinleşmesinin sürdüğünü ifade ederek, “Borsa İstanbul’da işlem gören ve rekor seviyeleri test eden şirketlere 1-18 Ağustos arasında 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti” dedi.

Nebati, bunun yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) brüt rezervinde 3 haftalık süreçte 15,4 milyar dolar artış kaydedildiğini hatırlatarak, “Sermaye ve para piyasalarımızda güven ortamının sürdürülmesi açısından yabancı yatırımcının yüksek ilgisi bizleri sevindirmektedir” ifadelerini kullandı.

Türkiye Ekonomi Modeli ile yürütülen politikaların çok yönlü ve hedef odaklı olduğunu belirten Nebati, “Finans ve sermaye piyasalarını destekleyici adımlarımızı sürdürecek, üreterek büyüyen Türkiye olma yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı. (İHA)