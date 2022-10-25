Bakan Nebati’den ‘net hata noksan’ açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022’nin ilk 8 ayında 28,3 milyar dolara ulaşarak rekor kıran ve ‘kaynağı belirsiz para’ anlamına gelen ‘net hata noksan’ kalemindeki para girişlerinde, hesaba katılmayan turizm gelirlerinin önemli paya sahip olduğuna inandığını söyledi. Nebati, hesaplanmayan turizm gelirlerinin bir kısmının, yaptırımlar nedeniyle finansal sistemi kullanamayan Ruslardan nakit olarak geldiğini savundu.

Nureddin Nebati, İngiltere merkezli ekonomi gazetesi Financial Times’ten Luara Pitel ve Adam Samson’a konuştu. Bakan Nebati, röportajda, rekor kıran kaynağı belirsiz para girişi, Moskova ve Ankara’nın finansal ilişkileri ve ödemeler dengesi krizine değindi.

“İÇERİDE VE DIŞARIDAKİ MUHALEFET UNSURLARI KASITLI SORU İŞARETLERİ UYANDIRIYOR”

Nebati, Batılı hükümetler Türkiye’nin Moskova’nın yaptırımlardan kaçması için bir arka kapı görevi gördüğüne dair endişelerini dile getirse de Ankara’nın Rusya ile olan ekonomik bağlarını “iyi komşuluk ilişkileri” olarak savundu. Nebati, Türkiye’nin içindeki ve dışındaki muhalefet unsurlarının, ülkenin Rusya ile mali bağları hakkında “kasıtlı olarak soru işaretleri uyandırdığını” savundu. Nebati, mali sisteme bir nakit akışının varlığına işaret etti.

“BİZE GELEN HER ŞEY YASAL YOLLARDAN GELİYOR”

Bakan Nebati, ABD ve AB yetkililerinin, Rusya ve Ukrayna ile Karadeniz sınırını paylaşan bir NATO üyesi olan Türkiye’nin Batı yaptırımlarına katılmayarak Moskova üzerindeki mali baskıları hafiflettiği eleştirisine karşın, iki ülke arasındaki ekonomik bağların ‘yasal’ olduğuna vurgu yaptı. Bakan Nebati, “Türkiye, uluslararası finansal sistem içerisinde çok dikkatli hareket eden bir ülkedir. Uluslararası finansal sistemin ihlallerine neden olacak şekilde davranan bir ülke değil. Bu konuda çok netiz. Bize gelen her şey yasal yollardan geliyor” dedi.

“NET HATA VE NOKSAN KALEMİ, TURİZM GELİRLERİNDEN KAYNAKLANIYOR”

Nebati, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından “net hata ve noksan” olarak sınıflandırılan ve 28,3 milyar dolara ulaşan kaynağı belirsiz paraya ilişkin ise hesaba katılmayan turizm gelirlerinin önemli bir bileşen olduğuna inandığını söyledi. Nebati, kaynağı belirsiz paranın bir kısmının ise Batı yaptırımları nedeniyle finansal sistem yerine nakit kullanan Ruslardan geldiğini belirtti. Nebati ayrıca, bir diğer para akışı kaynağı olarak, Türkiye’nin Rusya, Ukrayna, Suriye ve Irak’taki savaşlarla çevrili olmasına işaret etti.

“TÜRKİYE, ÖDEMELER DENGESİ KRİZİNDEN ÇOK RAHAT KAÇINACAK”

Bakan Nebati, bu girişlerin devam edeceğini tahmin ettiğini belirtti. Nebati, karşı karşıya olduğu 100 milyar dolarlık enerji ithalatı faturasına rağmen Türkiye’nin gelecek yıl bir ödemeler dengesi krizinden çok rahat kaçınacağına olan güvenini dile getirdi.

DOĞAL GAZDA RUSYA’DAN İNDİRİM VE BORÇ ÖDEME TALEBİ

Nureddin Nebati, Türkiye’nin, Rusya’dan satın aldığı büyük miktardaki doğal gazda indirim için sert şekilde bastırdığını söyledi. Türkiye’nin ayrıca Rus Gazprom’dan ödemeyi erteleme seçeneği de istediğini belirten Nebati, her iki cephede de iyi haber beklediğini söyledi.

“VATANDAŞ ACILI BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR”

Türkiye’de vatandaşların acılı bir dönem geçirdiğini belirten Bakan Nebati, kendisinin de yurt dışına seyahat ederken satın alımlarını sınırlamak zorunda kaldığını söyledi. Nebati, hükümetin, bu yıl iki asgari ücret artışı da dahil olmak üzere sosyal transferler yoluyla acıyı sınırlamaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

(Ankahaber)